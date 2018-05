Kenyaneren, som insisterer på at han ikke har dopet seg, gikk ut med anklagene gjennom sin advokat torsdag kveld. Fredag bekreftet Det internasjonale friidrettsforbundets antidopingenhet en av Kiprops påstander, at han i strid med reglene ble varslet på forhånd om det som skulle vært en uanmeldt test.

– Det er ekstremt skuffende at en av våre kontrollører varslet ham på forhånd, men det endrer ikke det faktum at prøven var positiv på EPO. Vi føler oss trygge på at prøven verken er blitt tuklet med eller forvekslet, heter det i en uttalelse fra IAAF.

Forbundet opplyser at Kiprop ble avkrevd prøve hjemme i Kenya i november i fjor, og at han ble informert om den positive prøven 3. februar.

– Det ble innledet dopingsak 16. mars, og den er nå under behandling, står det i uttalelsen.

Bekymringsfullt

Det var den britiske avisen Daily Mail som onsdag meldte at den tidligere OL-mesteren og tredoble verdensmesteren på 1500 meter hadde testet positivt på EPO. Nå kommer sterkt bekymringsverdige opplysninger om omstendighetene.

Kiprop hevder at en av dopingkontrollørene kontaktet ham dagen før og ba ham gjøre seg klar til å testes. Kiprop hevder at vedkommende avkrevde ham penger etter at testen var gjennomført. Han sier at han overførte penger, men ikke hvor mye.

– På det tidspunkt så jeg det ikke som en bestikkelse, men nå innser jeg at pengene hadde forbindelse med prøven og med forhåndsvarselet, sier Kiprop.

Sjokkert

Han hevder at han ble «ekstremt sjokkert» da han fikk beskjed om at prøven var positiv.

– Jeg benekter på det sterkeste å ha dopet meg, sier han.

– Jeg fatter ikke hvordan min rene prøve kunne forvandles til positiv den ene gangen jeg ble presset for penger. Kanskje var det fordi jeg overførte mindre penger enn det var ventet av meg, fortsetter han.

Kiprop stiller seg uforstående til hvordan prøven kunne være positiv på EPO.

– Jeg er blitt fortalt at EPO tilføres kroppen gjennom injeksjoner. Forrige gang jeg fikk en sprøyte av noe slag var i 2014, da jeg fikk en vaksine før jeg skulle konkurrere i Bahamas.

Det har vært en stort antall dopingsaker i kenyansk friidrett i senere år. I likhet med fire andre dopingtatte kenyanske stjerner har Kiprop vært i stallen til den italienske agenten Federico Rosa. Agenten sier seg sjokkert over Kiprops positive prøve.

– Dette virker veldig, veldig merkelig for meg, etter så mange år og en så utrolig karriere, sier han til nyhetsbyrået AP.

