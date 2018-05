I mars forkastet Høyesterett anken i saken der Farida (12) og familien ble tvangsreturnert til Afghanistan.

Det skulle bety at Farida fikk komme tilbake til Norge, og på Dokka skole var det full julbel da nyheten kom.

Fredag ble det kjent at UNE trosser rettsavgjørelsene og ikke tillater at Farida og familien kommer tilbake, skriver Dagbladet.

– Dette er overraskende og nærmest uhyggelig, sier advokat Arild Humlen, til TV 2.

– Oppsiktsvekkende

Han har i dag lest hele vedtaket fra UNE og reagerer på begrunnelsen.

– Det er mildt sagt oppsiktsvekkende at man mener det har blitt en stabil og varig forbedring av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan, sett i lys av det man ser og hører om situasjonen i landet, sier Humlen.

Advokaten sier han må drøfte med familien og nettverket rundt dem om det nå må rettes et nytt søksmål.

– Akkurat dette vedtaket mener jeg på en svært demonstrativ måte har brutt med alle begrunnelser som spesielt lagmannsretten har gitt for sitt resultat på at utsendingsvedtaket var ugyldig. Vi må drøfte om vi ikke må fremme et nytt søksmål, sier Humlen.

Støttegruppen reagerer: – Skandale

I en støttegruppe på Facebook mottas UNEs vedtak med forferdelse.

– Dette er en skandale. Une nekter å rette seg etter de juridiske føringene som er lagt og hever seg over samtlige norske rettsinstanser skriver en av medlemmene, Britt Karin Rotmo.

Farida og moren kom til Norge som flyktninger i 2011. Da hadde de to vært på flukt i flere år. Farida, som da var 5 år, hadde aldri bodd i foreldrenes hjemland, Afghanistan.

Farida og familien ble tvangsreturnert til Afghanistan i 2015, men har nå vunnet i alle rettsinstanser. Tvangsreturen i februar 2015 skjedde to år etter at den midlertidige oppholdstillatelsen deres var trukket tilbake.

Da tingretten behandlet saken i oktober 2015, fikk familien medhold i at Utlendingsnemndas (UNE) avgjørelse var feil. I juni i fjor opprettholdt lagmannsretten denne avgjørelsen, men UNE valgte å anke saken til Høyesterett.

UNEs direktør Ingunn-Sofie Aursnes forklarte det at Høyesterett forkastet anken slik:

– UNE fikk medhold i det som var grunnen til at vi anket. Høyesterett dømte ikke mot oss fordi en enslig mor mistet oppholdstillatelsen da far kom etter. Men de mente vi også skulle ha vurdert om situasjonen på hjemstedet deres hadde endret seg til det bedre over tid.

– Nå må UNE behandle saken på nytt og fatte et nytt vedtak som er i tråd med vurderingene fra Høyesterett. Om det nye vedtaket betyr at familien får komme tilbake til Norge eller ikke er høyst usikkert. Det kan vi ikke svare på før det nye vedtaket foreligger, sa UNE-direktøren etter høyesterettsbehandlingen i mars.​

Farida og moren kom til Norge i 2011, året etter ankom faren. Moren hevder at hun rømte fordi hun skulle bli tvangsgiftet med en annen mann, men Utlendingsnemnda (UNE) mener hun løy om sin bakgrunn.

Artikkelen oppdateres.