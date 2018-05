Oilers avsluttet samarbeidet med sin forrige hovedtrener Pål Gulbrandsen for en drøy måned siden etter en grundig evaluering. Klubben hadde en opsjon i avtalen hans som gjorde at den kunne avbrytes etter to år.

Nå er erstatteren klar.

På en pressekonferanse fredag ble amerikaneren Todd Bjorkstrand presentert som ny hovedtrener i den ambisiøse i hockeyklubben fra Stavanger.

Amerikaneren har blant annet ledet Herning Blue til seks titler i Danmark som trener. Han har også vært trener for Graz 99ers i den østerrikske ligaen.

– Det er en ære for meg å overta denne klubben. Jeg elsker hockey og har en stor lidenskap for idretten. Jeg ser virkelig frem til å starte i jobben, sa 55-åringen på pressekonferansen.

Overfor TV 2 Sporten utdyper han:

– Det føles godt. Jeg gleder meg veldig, og kan ikke vente med å starte med å jobbe her. Jeg skal ta én dag om gangen, og jobbe knallhardt og skape en god atmosfære med stor energi i gruppen. Stavanger Oilers er en vinnende organisasjon, og det er det man ønsker, mente han.

Oilers tok seks strake troféer på rad, men denne sesongen ble en skuffelse. Den nye treneren får dermed i oppgave å lede den hardtsatsende klubben på rett kjøl igjen.

– Det var viktig for oss å finne en trener som hadde et felles verdisyn som klubben. Treneren som kommer inn må være helt på linje som når det gjelder det, og samtidig hadde et solid erfaringsgrunnlag, sa Higson da han snakket om hvilke egenskaper de hadde sett etter i trenerjakten.

Oilers-eier og milliardæren Tore Christiansen er glad for at navnet på den nye treneren ikke lekket ut i pressen i forkant.

– Nå gleder vi oss ordentlig til at vi kan komme tilbake i toppen i en ny sesong. Oilers-trener Pål Higson har gjort en utrolig god jobb i trenerjakten, slo han fast.

– Vi har alle forutsetninger for å være det beste laget. Vi har de beste fasilitetene, de største ressursene, og nå må vi også bli det best trente laget. I tillegg må vi forsterke utviklingen av de unge spillerne. De unge som kommer opp har et stort Oilers-hjerte og vi trenger denne dimensjonen på isen og i garderoben, sa Oilers-eieren videre da han presenterte klubbens ambisjoner og planer de neste årene.

Ansatt allerede torsdag

Allerede torsdag formiddag bekreftet Stavanger Oilers-direktør Pål Higson at klubben hadde ansatt ny trener.

Han ville imidlertid ikke slippe navnet før fredagens pressekonferanse.

– Vi kan nå melde at hovedtrener er ansatt i Stavanger Oilers. Navnet på vår nye trener blir offentliggjort i en åpen pressekonferanse på Bankplassen i DNB Arena fredag 4. mai, skrev klubben i en pressemelding.

Dan Tangnes var ifølge Stavanger Aftenblad lenge ønsket som ny trener i Oilers, men den tidligere Linköping-treneren takket tidlig nei til å være kandidat. Oslo-mannen ble senere ansatt som trener i sveitsiske Zug, skriver avisen.

Tidligere Oilers-trener Larry Huras ble også nevnt som et aktuelt trenernavn.