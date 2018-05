Denne vinteren ble lang og selv de mest ihuga vintermenneskene ønsker våre varmt velkommen nå.

Men våren byr også på noen utfordringer. Den er nemlig også høysesong for pollen, støv og andre uhumskheter i luften.

I dag har de aller fleste nyere biler et filter som skal rense uteluften, før den kommer inn i bilen.

Det filteret som på folkemunne ofte kalles pollenfilter eller coupeluftfilter.

Må ikke forveksles

Det må ikke forveksles med bilens luftfilter. Det skal rense luften som går inn i bilmotoren under forbrenningen og er et annet filter. Men det er fort gjort å blande begrepene her. Ber du verkstedet om å bytte luftfiltret, så vil ikke luften inne bli renset.

Det filtret snakker om sitter i forbindelse med bilens luftinntak til varmeapparat og klimaanlegg, og skal rense luften som kommer inn i bilen og som vi puster inn når vi sitter i bilen.

Det ligger jo forsåvidt i navnet at dette renser luften for blant annet pollen. Men det gjør også mer. Alt fra små insekter, til pollen fra trær og planter, sot fra både eksos og annen forbrenning, svevstøv, rakler fra trærne, soppsporer og alminnelig veistøv. Det er ganske mye av det du ikke vil puste inn som effektivt stoppes i disse filtrene.

Renser 150 liter luft i sekundet

Opptil 150 liter luft passerer dette filteret – hvert eneste sekund, når bilen er i fart. Da sier det seg selv at filteret etter en stund blir mettet og får dårligere luftgjennomstrømning.

Så dette må byttes med jevne mellomrom. Følger man bilens serviceanbefalinger, gjøres dette regelmessig ved gitte intervaller. Men det kan absolutt være smart å høre med verkstedet at det virkelig blir gjort. Noen har ganske lange skifteintervaller.

Er man ekstra plaget med allergi, hodepine eller vond lukt i bilen, er dette et veldig enkelt og billig tiltak for å unngå plager.

For som nevnt: Skifteintervallene varierer en god del. Vi mener at 15.000 kilometer, eller en gang i året kan være et passende intervall. Men vi vet at enkelte merker har skiftintervall på både 30.000 og 60.000, eller hvert annet år. Det kan være i drøyeste laget for mange.

På overtid

Det syndes nok også endel mot byttingen av dette. Har man for eksempel en litt tilårskommen bil, dropper man ofte kostbare servicer hos merkeforhandleren. Man bytter kanskje olje på den lokale bensinstasjonene og bremseklosser når de blir slitt – bare det som er strengt nødvendig. Da kan dette viktige filteret gå litt i glemmeboken. Kanskje inntil den dagen man virkelig kjenner det ...

Da har det ofte vært på overtid lenge. Det kan merkes på flere måter. Dårlig luftsirkulasjon og nedsatt kapasitet på varmeapparat, at man lett får dugg innvendig på vinduene eller vond lukt inne i bilen, ofte med hodepine som følge. Blir filteret i tillegg fuktig, er det gjort. Da lever alger, bakterier og alskens midd og småkryp herrens glade dager der.

Vi har selv sett filtre som har vært så fulle av "dritt" og så lilleluktende og ekle at du ikke vil tro det ... Det er fultt mulig å skjønne at folk kan bli dårlige av luften som passerer gjennom et slikt filter ...

Ofte er de ikke så vanskelig å bytte heller. I alle fall ikke om man er litt fingernem, men det varierer en del fra bil til bil. Ofte sitter det litt gjemt og krever noe demontering for å komme til.

Billig å bytte

Om du ikke vil gå løs på jobben selv, tar ikke et verksted mye for å gjøre det. Dessuten koster heller ikke selve filteret så mye.

Det kan være veldig smart å gjøre dette nå som pollensesongen er i gang og sommeren står for døren. Da sikrer du også maksimal effekt av kjøleanlegget i bilen.

Det kan jo være kjekt det også – for vi satser jo så klart på en varm og god sommer – gjør vi ikke?

