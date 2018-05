​Onsdag publiserte tabloidbladet InTouch et brev fra Meghan Markles halvbror, Thomas Markle Jr, der han advarer prins Harry mot å gifte seg med søsteren.

I brevet kaller han Meghan for både overfladisk, grunn og innbilsk.

Han påstod også at hun ikke hadde invitert sin egen far i det kongelige bryllupet.

Følges opp kirkegulvet av faren

Nå bekrefter derimot Kensington Palace at skuespilleren kommer til å ha begge foreldrene ved sin side på den store dagen.

– Hun vil bli fulgt opp kirkegulvet av sin far, skriver det britiske kongehuset.

Videre står det skrevet at Thomas Markle og Doria Ragland vil ankomme England uken før bryllupet, og at de begge skal tilbringe tid med kongefamilien før den store dagen.

– Brudens foreldre har begge viktige roller i bryllupet. På morgenen vil Ms. Ragland reise med Ms. Markle med bil til Windsor Castle. Mr. Markle vil følge datteren sin opp kirkegulvet i St. Georges kapell. Ms. Markle er glad for å kunne ha foreldre ved sin side på denne viktige dagen, skriver de.

– Hollywood har gått henne til hodet

Meghans far, Thomas Markle, har tidligere jobbet med tv-serier som «Married with children» og sykehusdramaet «General Hospital». Markle var gift med Meghans mor Doria Ragland i ni år før de i 1988 gikk hvert til sitt.

Thomas Markle og Meghan Markle. Foto: Rayner Coleman/Stella Pictures

Meghans halvbror, som bor i Oregon i USA, hevder i brevet at faren satte seg i dyp gjeld for å støtte datterens skuespillerdrøm, og at han fortsatt sliter økonomisk.

«Hvilket menneske bruker sin egen far helt til han er konkurs, og så glemmer ham i Mexico, og forlater ham fattig», spør Thomas i brevet, og skriver at «Hollywood har gått henne til hodet».

Brevet blir avsluttet med at han understreker at han alltid vil være der for Meghan.

«Meghan er fortsatt søsteren min. Hun er familie. Uansett hva som skjer med henne, uansett om hun vil glemme at hun kjenner meg eller resten av familien, så kommer familie først. Dessuten tenker du at et kongelig bryllup vil bringe en oppløst familie nærmere sammen, men jeg antar at vi alle er perifer familie for Meg»