– Det er vel nokså åpenbart at det er sånn det skal være i 2018, sier Rune Sæbønes til TV 2.

Nå skal homofile på landsbygda hylles med en egen Bygdepride på Sunnmøre.

– Revolusjonen har vært her! For ti år siden var det ikke slik. Vi har folk som har sagt at de måtte reise fra Ørsta og Volda fordi det ikke var levelig her som homofil. Det er fryktelig trist. Sånn skal det ikke være og sånn tror jeg ikke at det er lenger. Det har skjedd en veldig holdningsendring i løpet av få år. Toleransen og mangfoldet er her, sier 55-åringen.

Han kom selv ut av skapet som homofil rett før jul i 2016.



Dette skjedde etter at han hadde blitt oppmerksom på serien «Skam». Han hadde ikke sett de to første sesongene, men begynte rett på den tredje. Der er homofile Isak hovedperson. Å se serien ble livsforandrende for 55-åringen.



På Facebook skrev han følgende melding: «Eg er Rune (53), og er, okey, homo».​



– Det var en ganske utrolig respons! Jeg var livredd, men etter at jeg postet innlegget var det kommet hundre kommentarer i løpet av tre-fire minutter, og alle var positive. Da lettet en bør fra skuldrene mine, forteller Sæbønes i dag.

Utrolig respons

Da den homokritiske pastoren Hans Reite skrev homokritiske innlegg i lokalavisa i fjor høst, fikk Sæbønes nok. Han og Anbjørn Frislid bestemte seg for å lage Bygdepride, for å vise at det er plass til homofile på landsbygda også.

– Tiden er moden for det, slår Sæbønes fast.

– Vi har motkrefter som har vært synlige og som har opprørt og engasjert folk. Og vi opplever enorm støtte. Jeg talte over i går så hadde vi påmeldingsfrist for lag og organisasjoner for å være med i paraden, og det er vel over 40 lag og organisasjoner i Ørsta og Volda som er med. Det er en helt utrolig respons, sier Sæbønes som selv er journalist i lokalavisa i Ørsta.

De håper på nærmere 1000 deltakere på den store paraden fredag kveld, der kulturminister Trine Skei Grande også blir med.

– Vi ønsker å kommunisere at det er plass for alle – uansett legning, og at bygdene våre er et sted der alle kan være den de er. Så håpe vi at resten av landet legger merke til at sånn er det i Ørsta og Volda.

Viser solidaritet

Arrangørene er på befaring i Propellhallen i Volda sentrum, endestasjon for fredagens parade. Her kommer Bente Hjertenæs med et åtte meter langt regnbueflagg hun har laget for arrangørene.

– Det synes jeg er stas! Bygdepride har jeg gledet meg til lenge. Jeg tenker at det er fint at vi kan vise solidaritet og vise at alle er velkomne sånn som de er, også på bygda, sier Hjertenæs til TV 2.

Anbjørn Frislid (t.v.) og Rune Sæbønes står i bresjen for homoparaden i Ørsta og Volda, som åpner neste torsdag. Foto: Arne Rovick/TV 2.

– Det er utrolig kjekt da at folk tar initiativ til å lage noe sånt for å støtte oss. Det er så mange som har engasjert seg i denne saken at jeg blir helt rørt av det, sier medarrangør Anbjørn Frislid (22).

På gata i Volda er det også bred støtte til Bygdepride.

– Synes det er bra tiltak. Mange har følt seg utestengt og homofile har møtt hat. Det er bra folk viser at de er ikke har noe i mot homofile, sier Torgeir Osvik.

– Endelig tid for noe nytt! Jeg tror det er vanskelig å bo her om man har en type legning. Da kan det være godt å kjenne på at man har folk i ryggen, sier Oliver Belinder.

– Det er kjempeflott at de viser at det er ikke uvanlig å være homofil. Det er mennesker på lik linje med alle andre, sier Grete Mary Brøste.

– Jeg synes det helt fantastisk, og det skulle bare mangle. Det er på tide at bygda også kan vise at en kan være mangfoldig her, sier Guro Kvist.

Rune Sæbønes er takknemlig og stolt.

– Det forteller meg at Ørsta og Volda har tatt budskapet vi har prøvd å formidle; at dette er samfunn alle kan leve og være seg selv. Og det er egentlig det viktigste.