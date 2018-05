Caitlyn Jenner (68) blir koblet til den 21 år gamle modellen Sophia Hutchins.

Skal vi tro flere tabloide nettsteder, som Radar Online, Daily Mail, Mirror, har de to flyttet sammen og planlegger å gifte seg i nærmeste fremtid.

– De ser på hverandre som sjelevenner, og sier at de ikke kan forestille seg et liv uten hverandre, sier en anonym kilde nær de to til Radar Online.

Caitlyn, som tidligere het Bruce Jenner og var gift med «Keeping Up With the Kardashians»-stjernen Chris Jenner, og Sophia har den siste tiden blitt fotografert tett sammen flere ganger.

BARE GODE VENNER?: Caitlyn Jenner og Sophia Hutchins forlater en Starbucks i Malibu i april. Foto: Stella Pictures

Klar tale

Likevel sier en talsperson for Jenner til det britiske nettstedet Pink News, som er rettet mot LHBT-samfunnet, dette:

«Ingen forlovelse.»

Tidligere har en talsperson fortalt Gossip Cop at han eller hun «ikke kjenner til et kommende giftemål».

Både Caitlyn og Sophia har lagt ut Instagram-bilder av dem på blant annet billøp, kjendisfester, golfbaner og middager.

– Bryr seg ikke om aldersforskjellen

Den anonyme kilden sier derimot at Caitlyn og Sophia har forlovet seg i all hemmelighet, og at de ikke bryr seg om aldersforskjellen.

– Hun og Sophia har mye til felles. Aldersforskjellen ser ikke ut til å ha noen som helst betydning, sier kilden.

Sophia studerer økonomi på Pepperdine University like i nærheten av Jenners hus i Malibu, og i likhet med Caitlyn er Sophia transkjønnet.

I 2016 fortalte Sophia, som den gang het Scott Hutchins, skoleavisa Pepperdine University Graphic at Caitlyn Jenner har vært et stort forbilde, og at det var hun som motiverte henne til å bytte kjønn.

Inspirert av Caitlyn

Etter å ha sett Caitlyns intervju med ABC-programmet «20/20», hvor Caitlyn fortalte om hvordan hun endelig bestemte seg for å identifisere seg som kvinne, bestemte Sophia seg.

– Det gjorde det mye mer ekte for meg, når vanlige og suksessfulle mennesker gjør dette og at folk synes at det er OK, fortalte hun.

Løsrivelse og ny identitet

Hun sa at også det å begynne på college gjorde valget lettere.

– Jeg har alltid spurt: «Ønsker jeg å gå fra mann til kvinne?». Jeg tenkte ikke så mye på det før jeg begynte på college fordi jeg da kunne løsrive meg fra familien min og starte etableringen av min nye identitet, sa hun.

