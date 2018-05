​Søket etter MH370 – flyet som på uforklarlig vis forsvant i Det indiske hav i mars 2014 – pågår fortsatt etter at det ble gjenopptatt av Malaysia i januar.

Nå har arkeologer imidlertid gjort to nye oppsiktsvekkende funn, men disse stammer fra det australske søket som ble avsluttet i 2017.

Fant to skip på store dyp

I løpet av disse søkene ble det nemlig oppdaget to ukjente skipsvrak, det ene helt nede på 3900 meters dyp.

Nå har Det vestaustralske museum analysert sonar- og video-materiell fra det første søket for å finne ut hva som ble funnet.

– Begge vrakene har vist seg å være seilbåter som ble brukt på 1800-tallet. Det ene var av tre, og det andre var av jern, og begge hadde fraktet kull, opplyser Det vestaustralske museum, ifølge NTB.

Gamle forsvinningsgåter

Dermed kan søket ha oppklart to eldgamle forsvinningsgåter til havs, samtidig som hva som skjedde med MH370 fortsatt er et like stort mysterium.

Arkeologene tror treskipet kan være «W. Gordon», som forsvant under seilas fra Glasgow i Skottland til Adelaide i Australia i 1876, eller «Magdala» som dro fra Penarth i Wales til Ternate i Indonesia.

De har også sirklet inn tre mulige kandidater til jernskipet.

– Jernskipet kan være Kooringa (1894), Lake Ontario (1897) eller West Ridge (1883). Sistnevnte matcher best med bevisene vi har funnet, sier museets direktør for maritim arkeologi, Ross Anderson ifølge NTB.

Lasteskip på denne tiden hadde som regel et mannskap på mellom 15 og 30. Hovedsaklig menn, men noen ganger hadde kapteinen med seg kone og barn under seilasen, skriver australske News.

Søket fortsetter

Søket etter det savnede flyvraket er pågår fortsatt, men det har ikke dukket opp noen nye tegn på flyet eller dets passasjerer.

– Selv om det er skuffende at det ikke har blitt gjort noe funn, er det fortsatt noe tid igjen av letingen. Alle her på Ocean Infinity er fast bestemt på å fullføre søket, sier sjef i selskapet, Oliver Plunkett.

Søke-teamet har benyttet ny teknologi til å saumfare havbunnen og har samlet inn høyoppløselig data fra nesten 80.000 kvadratkilometer, opplyser selskapet.