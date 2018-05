Den tidligere Liverpool-helten Steven Gerrard blir ny Rangers-manager. Det bekreftet Gasgow-klubben fredag.

– Jeg er beæret over å bli Rangers’ neste manager. Jeg har enorm respekt for denne klubben og dens historie og tradisjon. Jeg kan ikke vente på å starte reisen med Rangers. Vi ønsker å bygge videre på alle suksessene denne klubben har oppnådd, sier han i pressemeldingen.

Den tidligere Liverpool-kapteinen har jobbet som trener for Liverpools U18-lag siden i fjor sommer.​ Jobben i Rangers blir hans første som manager.

– Fra starten har samtalene har ekstremt positive, og vi tror at Steven er rett mann til å ta Rangers videre. Han var ekstremt imponerende under forhandlingene, og vi er overbevist om at han har den nødvendige kunnskapen og viljen til å lede klubben til suksessen vi alle ønsker, sier Rangers' formann Dave King til klubbens nettside.

Gerrard har signert en fireårskontrakt, og hans tidligere lagkamerat Gary McAllister blir med som assistenttrener.

Skal knive med gamlesjefen

Dermed tar 37-åringen over erkerivalene til sin tidligere manager Brendan Rodgers. Celtic har vunnet sju seriemesterskap på rad etter at Rangers ble degradert til nivå fire i 2012.

Forrige helg årets seriemesterskap sikret etter 5-0-seier mot nettopp Rangers. Tirsdag kom beskjeden om at Rangers-manageren Greame Murty var ferdig i klubben etter det ydmykende tapet.

Rangers har hatt en turbulent retur til den skotske toppdivisjonen, og har ikke vært i nærheten av å true Celtic på toppen av tabellen. I februar 2017 fikk Mark Warburton sparken. Hans erstatter, portugisiske Pedro Caixinha, fikk fyken i oktober 2017. Da tok juniortreneren Greame Murty over.

Med tre gjenstående seriekamper ligger Rangers på tredjeplass. Det er tre poeng opp til Aberdeen på andreplass.

Spekulasjonene omkring hvilke spillere Gerrard ønsker å hente til Rangers er allerede i gang. Ifølge skotske aviser er hans tidligere lagkamerat Martin Skrtel øverst på ønskelisten.

Varsler søvnløse netter

Flere managerprofiler har allerede kommentert Gerrards nye jobb.

– Det er et stort steg. Lykke til med søvnløse netter, Steve. Det er en stor klubb og det er hans første gang som manager, så han vil oppdage hvor vanskelig det kan være, sa Everton-sjef Sam Allardyce på sin pressekonferanse i forkant av helgens Premier League-runde.

En som er svært begeistret for nyansettelsen er Paul «Gazza» Gascoine, som selv har en fortid som publikumsyndling i Rangers.

– Det er fantastisk for Steven og Rangers. Jeg er gleder meg på hans vegne. Det er en massiv klubb, jeg elsket tiden jeg hadde der. Jeg tilbrakte to og et halvt år der og elsket det. Da jeg signerte for Rangers, hadde klubben fantastiske spillere. Han vil elske det der oppe, sier Gazza til Sky Sports.