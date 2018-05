Bak de høye betongmurene i Skien fengsel sitter noen av landets farligste fanger. Mange som soner her, er dømt til lange straffer for blant annet voldskriminalitet og drap. Blant dem er Anders Behring Breivik.

Fengselsbetjenten Ingeborg Kivle har låst oss gjennom fire dører før vi kommer til en resepsjon. Bak neste dør ligger en liten avdeling med plass til seks innsatte.

– Sånn her ser en vanlig celle ut. Den er ikke stor, men de har en seng, en TV og en pult. I tillegg har de et lite bad, forteller Kivle.

Hun er hovedtillitsvalgt i Telemark fengsel, og nå er hun bekymret. Flere år med nedskjæringer gjør at de innsatte tilbringer stadig mer tid bak lukkede dører.

Klarer ikke å hjelpe

Da Kivle begynte å jobbe i fengsel for 25 år siden var hun optimistisk. Den gang mente hun at Norge hadde verdens beste kriminalomsorg.

– Har vi fortsatt det?

– Jeg er usikker, sier hun.

– Vårt samfunnsoppdrag er å hjelpe innsatte til å leve et lovlydig liv i det norske samfunnet. Det mener jeg at vi ikke klarer nå, sier Kivle.

Før hadde de ulike gruppebehandlinger for å hjelpe innsatte som sliter med ulike problemer.

– Vi har folk som har utdanning til å holde denne typen kurs, men på grunn av nedskjæringene er nesten alt dette borte. Fordi vi er færre på jobb, må vi oftere låse folk inn på cella.

– Av hensyn til deres sikkerhet?

– Både av hensyn til vår og de innsattes sikkerhet. Vi må låse folk inn dersom vi ikke har bemanning til å være til stede på avdelingen, sier Kivle.

Ledelsen i Skien fengsel sier til TV 2 at de har et forsvarlig tilbud, men at de ikke tåler flere nedskjæringer nå.

– Blir ikke bedre av dette

En som kjenner norske fengsler godt fra innsiden er 39 år gamle Trond Einar Frednes. TV 2 har tidligere skrevet om eks-torpedoen.

Trond Einar Frednes i luftegården i Skien fengsel.

Han er straffedømt ti ganger og har sonet mer enn 12 år i ulike norske fengsler. Nå soner han en voldsdom i Skien fengsel.

– Forskjellen på å sone nå og før er merkbar. Jeg har ingen tro på at folk blir bedre av mer innlåsning.

– Det er ganske spesielt å tenke på hvor mange millioner som er brukt på å utdanne betjentene til å holde kurs. Nå er mange tilbud fjernet, og i stedet bare låser man døra, forklarer han.

Frednes sier at han har forståelse for at samfunnet kanskje ikke har den største sympatien med mennesker som har begått alvorlig kriminalitet, men:

– Hvis tanken var at folk skulle sitte inne for resten av livet, så hadde det vært helt greit å fjerne tilbudene og låse døra. Faktum er at de aller fleste skal ut i samfunnet og bli noens naboer en dag, sier han.

Kuttet over 200 mill.

Skien fengsel er på ingen måte alene om å oppleve regjeringens budsjettkutt. TV 2 har bedt Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) om tall som viser kuttene i driftsbudsjettet for kriminalomsorgen på landsbasis de siste fem årene.

Fra 2014 til i dag er nedskjæringene på til sammen nær 156 millioner kroner. I tillegg kommer varige merutgifter på cirka 54 millioner kroner som ikke er finansiert, og som derfor må tas innenfor budsjettet.

I sum blir det rundt 210 millioner kroner i nedskjæringer på fem år.

Lederen i Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Knut Are Svenkerud, er sterkt kritisk til regjeringen.

Lederen i Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Knut Are Svenkerud, er bekymret over utviklingen.

Han frykter, i likhet med Ingeborg Kivle, at flere vil begå ny kriminalitet fordi de ikke har fått hjelpen de trenger i fengsel.

– Kriminalomsorg er ikke en valgkampsak, men det burde bli det. Vårt oppdrag er å sørge for at innsatte flyttes fra å være en utgiftspost på statsbudsjettet som heter fengsel til å bli en inntektspost som heter skattebetaler. Det bør være god samfunnsøkonomi, sier Svenkerud.

– Ikke med på premisset

Justisminister Tor Mikkel Wara fra Fremskrittspartiet har det politiske ansvaret for norske fengsler. Justisdepartementet sender statssekretær Thor Kleppen Sættem for å svare på TV 2 sine spørsmål.

Han mener regjeringen tar de nødvendige grepene i norsk kriminalomsorg.

– Jeg klarer ikke være med på premisset om at innholdet i soningen ikke fungerer. Selvfølgelig fungerer det veldig mye bra der ute.

– Så de ansatte tar feil da eller?

– Nei, men det fungerer veldig mye bra der ute, selv om det selvfølgelig er et ønske om å gjøre enda litt mer der ute,

– Tror du ikke på de ansatte når de sier at situasjonen nesten er uhåndterlig?

– Selvfølgelig lytter jeg til de ansatte. Jeg snakker med veldig mange av dem som representerer de ansatte hele tiden, og jeg vet at det er en frustrasjon rundt at førstelinjetjenesten er for stramt kjørt, men jeg synes det er veldig viktig å huske at vi gjør store investeringer i kriminalomsorgen for å bygge nytt og mer moderne. Det gjør også at arbeidet og muligheten til å drive moderne og godt kriminalomsorgsarbeid bedre, sier Sættem

Trenger innhold

Grunntilbudet som nå gis i Skien fengsel er noen timer med skole eller jobb på dag, i tillegg har de tilgang på et treningsrom og en luftegård.

– Mange som soner her bærer på en tung ryggsekk. De er gjerne dømt for alvorlig kriminalitet, og da bør det være et innhold i soningen, sier Ingeborg Kivle.

– Er det ikke fortjent at personer som begår alvorlig kriminalitet får tøffe soningsforhold?

– Det tror jeg nok at mange mener. De får en hard soning. Husk på at de blir sett og fulgt hele tiden. De må spørre om å gå fra A til B, og de må vente ved hver dør. De får ringe 20 minutter i uka på en avlyttet telefon. De finnes ikke noe privatliv utenfor cella, sier Kivle.

– Jeg tror ingen er tjent med situasjonen slik den er nå.