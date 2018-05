Det har vært en turbulent tid for den ærverdige svenske institusjonen etter at 18 kvinner sto fram i høst og hevdet at de var blitt utsatt for seksuell trakassering og overgrep fra ektemannen til ett av medlemmene

Han driver i tillegg en kulturinstitusjon som har fått penger av Akademien, og han anklages også for å ha lekket navn på nobelprisvinnerne før de offisielle kunngjøringene.

– Etter lange og intense diskusjoner har vi besluttet å ikke dele ut en pris. Tilliten er såpass lav i omverdenen at vi avstår i år. Vi planlegger derimot å dele ut neste år, og da vil det forhåpentligvis dobbel pris. Detter har skjedd fem ganger tidligere, og er ikke en unik hendelse, sier fungerende sekretær Anders Olsson i Svenska Akademien til nyhetsbyrået TT, skriver svenske Expressen.

Krisen har ført til stor splittelse blant de 18 medlemmene. Flere medlemmer har trukket seg, i tillegg til at den faste sekretæren Sara Danius er blitt presset til å gå av.