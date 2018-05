Etter en lang og kald vinter, er det én ting veldig mange biler trenger: Nemlig en skikkelig vårshining.

Mange dropper rett og slett å vaske bilen sin gjennom vinteren. Det setter spor. Støv og skitt, blandet med saltlake, er ingen hyggelig kombinasjon.

Men før du setter i gang med bøtte og svamp, skal du være klar over én ting: Det er veldig fort gjort å gjøre vondt verre – og skade lakken.

Reduserer verdien

– Den største tabben mange gjør, er å gå rett på med svampen. Da er det stor sjans for at du gnir støv og skitt ned i lakken og lager stygge merker i den. Fra min tid i bilbransjen husker jeg at vi fikk inn biler der du tydelig kunne se sporene etter dette, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Han legger til:

– Én ting er at det ikke ser pent ut. Det kan også framskynde rustskader og helt klart redusere verdien på bilen. Omlakkering er dyrt – og i dette tilfellet kan det enkelt unngås.

Denne lakkjobben utløste budkrig

Enkle ting å huske

– Men for alle oss som ikke er eksperter på området, hva bør vi tenke på?

– Vask og shining av bilen har nesten blitt en vitenskap etter hvert. Her er det mange som bruker dyre spesialprodukter og utrolig mange timer. Men for de som ikke er der, er det noen enkle ting man bør huske: Det viktigste er å bruke rikelig med vann. Nå på våren bør du starte med å dusje bilen med et avfettingsmiddel, dette får du fra en femtilapp og oppover. Det skal virke noen minutter – sjekk instruksjonen på flasken – så spyler du av. Da får du bort mye av den grove skitten som har festet seg i løpet av vinteren. Her finnes det også spesialmidler som fjerner metallrester, bremsestøv og overflaterust. Smart, alt sammen, sier Benny.

Når dette er gjort, starter selve vaskejobben. Nå skal du finne fram svamp, eventuelt en vaskevott, polish og bøtte:

Ny farge på bilen: Det blir fort veldig dyrt

Når du først er i gang, er det også veldig smart å gi felgene en skikkelig omgang. Her får du kjøpt egen felgrens som er svært effektiv. Foto: Scanpix.

Du bør polere!

– Jeg bruker en god svamp, som tar opp mye vann. Nederst i bøtta bør du ha en smussavskiller. Det er rett og slett en liten rist som gjør at skitt, grus og stein legger seg under denne – og ikke blir med inn i svampen igjen. Ikke gni veldig hardt med svampen og pass på at den hele tiden er våt. Hvis bilen tørker inn underveis, spyler du over igjen. Når så denne jobben er gjort, skal du skylle av all såpen, enten med hageslange eller med høytrykk. Bruker du det siste, bør du holde litt avstand, slik at du ikke ødelegger lakken.

Mange anbefaler at man vasker bilen minst en gang i måneden gjennom sommerseongen, gjerne flere. Og du gjør deg selv en stor tjeneste hvis du også polerer bilen.

– Ja, da sørger du for å beskytte lakken best mulig. Dessuten gjør du selve vaskejobben mye enklere. På en relativt nylig polert bil, slipper støv og skitt mye lettere. Du slipper å jobbe så hardt, da reduserer du også faren for å lage striper og spor i lakken. Mitt råd er å ta seg tid til en polering minst to ganger i året, for eksempel på våren og høsten. Da får du også sjekket lakken skikkelig, og oppdager eventuell steinsprut/skader som bør utbedres, avslutter Benny.

LES MER: Pass på når bilen har blitt lakkert svart

Se video: Én ting gjør denne superbilen helt spesiell