Natt til fredag fikk politiet flere klager om en høylytt fest ved Nilsbyen i Trondheim.

– Vi dro til stedet, og gikk oss en tur i området. Det var høy musikk og en del støy, sier operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, Viola Elvrum, til TV 2.

Festen var i ferd med å bli avsluttet da politiet ankom, og de som var igjen fikk beskjed om å skru av aggregat og anlegg.

– Da en av patruljene skulle kjøre fra stedet, kjørte bilen seg fast, sier Elvrum.

Politiet bestilte bilberging for å komme seg ut av gjørma. Men før den rakk å komme til stedet, kom hjelpsomme russ til unnsetning.

– De hjalp oss med å dytte bilen opp. Vi kom oss ut av gjørma, og det ble heller ikke noen skade på politibilen.

Bilbergingen ble avbestilt, og politiet kjørte fra stedet.

– Det er selvfølgelig bra at russen stiller opp når noe skjer og folk trenger hjelp. Vi har inntrykk av at de hjelper til når det trengs, og det er også viktig at de hjelper hverandre, sier Elvrum.

Politiet i Trøndelag retter en takk til russen med et innlegg på Twitter.

«Takk til russen som hjalp politiet i nød ved Nilsbyen», skriver politiet.