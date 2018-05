– Mulighetene for utveksling startet dagen han ble tatt. Dette er nok godt i gang, sier den tidligere spionsjefen Ola Kaldager om det diplomatiske spillet som foregår i kulissene for å få spionsiktede Frode Berg (62) hjem.

Mannen som ledet Forsvarets topphemmelige etterretningsgruppe E 14 tror at helsemessige årsaker og Russlands mulighet til å vise et menneskelig ansikt er faktorer som kommer til å spille inn i utfallet av Frode Berg-saken.

Torsdag fikk Frode Berg forlenget varetekt i tre måneder. Bak gitteret beskrev 62-åringen forholdene i høysikkerhetsfengselet Lefortovo. Han er bekymret for sin egen helse.

– Holde kanalen åpen

Flere har tatt til orde for at Norge og Russland kan bli enige om at Frode Berg byttes mot en russisk spion som er fengslet i et annet land.

Den spionsiktede Frode Bergs russiske advokat Ilja Novikov har tro på en spionutveksling mellom Russland og Norge, og en litauisk professor i statsvitenskap er blant dem som mener at Norge bør se til Baltikum for å få Berg hjem.

– Det er Norge som bør ta dette initiativet. Å involvere en tredjepart ville være fornuftig, har professor Tomas Janeliunas i statsvitenskap ved universitetet i Vilnius uttalt til TV 2.

Den russiske etterretningsoffiseren Sergej Moisejenko. Foto: STATE SECURITY DEPARTMENT OF LITHUANIA

Et av landene som er nevnt som aktuelt å samarbeide med, er Litauen, som har flere fengslede russiske spioner:

Den russiske etterretningsoffiseren Sergej Moisejenko, som ble pågrepet i 2014 for spionasje, soner en dom på 10,5 års fengsel for spionasje i Litauen, ifølge den siste trusselvurderingen til Litauens sikkerhetmyndigheter.

Russeren Nikolaj Filiptsjenko ble i 2017 dømt til ti års fengsel i Litauen. Landets sikkerhetsmyndigheter mente etterretningsoffiseren fra FSB forsøkte å rekruttere muldvarper som skulle brukes til å spionere på Litauens president, ifølge BBC.

Det er flere årsaker til at de baltiske landene kan inngå et samarbeid med Norge om en utveksling.

Kronprinsparet etter møtet med Litauens forsvarsmyndigheter. Foto: Alfredas Pliadis/KAM

I 2017 ble Norge en del av NATOs fremskutte nærvær i Baltikum, og operatører fra Hærens etterretningsbataljon har siden nyttår vært NATOs øyne og ører i Litauen.

Regjeringen beskrev de tre baltiske landene som «nære allierte og samarbeidspartnere» da kronprinsparet dro på offisielt besøk til Latvia, Litauen og Estland i april.

Det sikkerhetspolitiske samarbeidet ble understreket ved at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) var statsråden som ledsaget kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit under besøket.

På midten av 1990-tallet fikk Ola Kaldager i oppdrag å danne den topphemmelige etterretningsgruppen E 14. Foto: Andreas Dahlmo/TV 2

Ola Kaldager tror det er sannsynlig at utvekslingen kan skje i samarbeid med et annet NATO-land, fordi Russland også kan ha strategiske grunner til å gjøre det.

– Russerne vil i stor grad konsentrere spionasjen mot NATO-land, og vil fortsette å holde kanalen åpen, sier den tidligere E 14-sjefen Ola Kaldager til TV 2.

Utvekslet på grensebru

​Estland har siden 2015 gjennomført to utvekslinger med Russland, på den samme grensebrua over Piusaelven. Den siste fant sted i februar, og ble omtalt i ERR, Delfi og Postimees.

Da ble den estiske forretningsmannen Raivo Susi utvekslet med den russiske agenten Artjom Zintsjenko, som i mai 2017 ble dømt til fem års fengsel for spionasje i Estland. De var benådet av presidentene i Russland og Estland, ifølge en pressemelding fra KAPO.

Russerne hadde pågrepet forretningsmannen på flyplassen i Moskva i februar 2016, og anklaget ham for spionoppdrag som angivelig var utført på midten av 2000-tallet.

Utvekslingen som fant sted 10. februar klokken 10 på Koidula grensekontrollstasjon, gjorde det mulig for Susi å unnslippe en dom på tolv år i russisk fengsel.

Forretningsmannen ble utvekslet med en russer som hadde jobbet for den militære etterretningsorganisasjonen GRU mens han hadde oppholdstillatelse i Estland.

Susi hevdet at han ble offer for et kynisk spill: Pågripelsen var grunnløs, og den russiske sikkerhets- og etterretningstjenesten FSB brukte ham som et gissel for å få til en utveksling, ifølge Postimees.

Forretningsmannen mente at han ble brukt som byttemiddel, og viste til den estiske politiagenten Eston Kohver, som i 2014 ble kidnappet av maskerte menn på grensen.

I 2015 ble Kohver dømt til 15 års fengsel i Russland. Han ble utlevert i bytte med den estiske sikkerhetsoffiseren Aleksei Dressen, som i 2012 fikk 16 års fengsel for sitt forræderiske samarbeid med FSB.

Spiondømte i Estland

To russiske statsborgere og en mann med dobbelt statsborgerskap sitter fengslet for spionasje i Estland, ifølge den estiske sikkerhetstjenestens årsrapport for 2017:

Disse to soner spiondommer i Estland. Foto: KAPO

Russeren Mikhail Petrov ble dømt til fem års fengsel i oktober 2017.

Russeren Alexej Vasilev ble pågrepet i november 2017 og dømt til fire års fengsel i mars 2018.

Estisk-russiske Albert Provornikov er dømt til tre års fengsel.

Den tidligere spionsjefen Ola Kaldager tror norske myndigheter har diplomatisk kontakt med land i NATO-alliansen, for å finne noen å bytte Frode Berg med. En eventuell utveksling vil først finne sted etter at Berg er dømt i Russland, mener han.

Kaldager antar at russiske myndigheter sitter på betydelige mengder med beviser mot Frode Berg, og at de vil bruke en rettssak til å vise at det ikke bare er Russland som driver med spionasje. For at en utveksling skal finne sted, må Frode Berg derfor først dømmes før han kan benådes og utvises på grunn av humanitære årsaker, tror den tidligere etterretningstoppen.

– De kommer til å gjennomføre rettssaken først, og vente til den er over. Hvis viljen er til stede, går det fort, sier Ola Kaldager om en eventuell utveksling.