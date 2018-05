Arsène Wengers siste håp om å løfte et trofé i sin siste kamp som Gunners-manager ble knust torsdag kveld.

Mesut Özil hadde ingen stor aften i Madrid, og nå får den tyske playmakeren høre det fra den tidligere Arsenal-forsvareren Martin Keown.

– Han er ikke drakten verdig, hevdet Keown i en skikkelig tordentale i BT Sports-studio.

I en flere minutter lang tirade langer mannen med over 300 Arsenal-kamper ut mot Özil.

– Jeg har ikke vært fornøyd med ham på en stund. Det ser ut som han velger seg ut sine kamper, sa Keown, som var svært misfornøyd med tyskerens defensive bidrag i 0-1-tapet.

– De store spillerne jeg spilte med, som Bergkamp og Henry, de jobbet hardt for laget også.

Den tidligere engelske landslagsspilleren tror ikke playmakeren vil være involvert i Arsenals tre siste kamper.

– Jeg tipper at han ikke spiller mer denne sesongen. Han vil få et emosjonelt sammenbrudd og vil ikke være i stand til å spille i helgen.

– Jeg vet ikke hvor mange sykdommer han har hatt denne sesongen. Gutten lurer ikke meg. Det er ingen skikkelig prestasjon. Han gir ikke alt og det er mye mer han kan ta ut.

– Et problem for den nye manageren

​Keown mener også at Özil kan bli et problem for den som skal ta over etter Wengers regime.

– Om den nye manageren kan få det frem, vet jeg ikke. Det er et stort problem for den nye sjefen, for Wenger har investert mye penger i denne spilleren, og jeg ser ikke prestasjoner som viser det. Han var ikke drakten verdig i kveld.

– Jeg har sett mye av det samme denne sesongen, og det må bli sagt. Vi forventer mer av ham. Han er en VM-vinner.

– Krokodilletårer

​TV-bildene viste at Özil tilsynelatende var langt nede etter tapet. Også det fikk Keown til å reagere.

– Det er krokodilletårer. Han lurer ikke meg. Jeg føler ikke han gir nok for Arsenal. Og kanskje burde Wenger ha kommet ut og sagt litt mer om disse spillerne som skulle ha prestert for ham, og Özil er en som ikke har gjort det, sier Keown.

Arsenals tre siste kamper er mot Burnley, Leicester og Huddersfield.