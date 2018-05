Saken oppdateres!

Jacob Ingebrigtsen var den eneste av Ingebrigtsen-brødrene som stilte til start på spesialdistanse 1500 meter. Men det var ingen som savnet de eldste brødrene.

Med OL-vinneren Matthew Centrowitz på startstreken var ikke Ingebrigtsen den største favoritten på forhånd. Etter å ha ligget taktisk smart midt i feltet de to første rundene, så avanserte 18-åringen gradvis framover inn mot passering 1200 meter.

Parkerte OL-mesteren

Med 200 meter igjen gjorde Centrowitz et forsøk på å avansere på utsiden. Men da satte Ingenbrigtsen inn en knallsterk langspurt. Med sitt karakteristiske steg parkerte han konkurrentene, og løp i mål til en suveren seier på 3.39.06. Det er ny personlig rekord med 9 tideler.

– Jeg ventet på at noen skulle ta initiativet til å starte spurten, men ingen gjorde det. Så da gikk jeg for seieren, sa Ingebrigtsen til den amrikanske kanalen Flo Track etter målgang.

De ekstatiske kommentatorene på den amerikanske var fra seg av begeistring over unggutten.

– Er det noe denne tenåringssensasjonen ikke kan greie. Han dukker opp på amerikansk jord og parkerer olympiske utøvere. For en oppvisning, sa de amerikanske kommentatorene.

I vanlig Ingebrigtsen-stil, vinket han til publikum over målstreken. Etterpå gikk han fornøyd å håndhilste på flere av de entusiastiske tilskuerne som garantert har fått med seg at det norske stortalentet er en av verdens mest talentfulle utøvere.

Vant på målstreken

Like etter var det storebror Henriks tur. I et jevnt løp lå Ingebrigtsen rolig i feltet helt til det gjensto to runder. Da avanserte han gradvis framover. Med 300 meter igjen satte Ingebrigtsen inn støtet, og fikk en stor luke han greide å holde inn til mål. Sisterunden gikk på raske 56,2 sekunder.

De siste 20 meterne ble han hardt presset av amerikanske Riley Masters, men Ingebrigtsen var akkurat foran. De offisielle tidene viser at storebror Ingebrigtsen vant med fem tusendeler. Ingebrigtsen fikk offisielt 13.16.964, mens amerikaneren klokket inn på 13.16,969.

Tiden til Henrik Ingebrigtsen er den tredje beste en nordmann noen sinne har løpt på distansen. Bare Marius Bakken og Sindre Buraas er bedre. På Twitter skrev Buraas følgende etter superløpet.

Puuuuh, fortsatt bedre pers på 5000 enn @HenrikInge!! holder vel ikke lenge. Kan Sub 13 gå ila 2018? — Sindre Buraas (@sindreburaas) 4. mai 2018

