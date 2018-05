Salzburg - Marseille 2-1 e.o. (2-3 sammenlagt)

Red Bull Salzburg lå under 0-2 etter den første semifinalen mot Marseille og hadde en real jobb å gjøre på hjemmebane.

To kjappe scoringer etter pause tente liv i finalehåpet for hjemmelaget, og kampen gikk til ekstraomganger.

Det gikk mot straffesparkkonkurranse da Marseilles Rolando steg opp og stanget inn den avgjørende scoringen i det 116. minutt.

Dermed var det Marseille som kunne juble for finale. Der venter Atlético Madrid.

De to tidligere Eliteserie-profilene Fredrik Gulbrandsen og Valon Berisha var begge i startoppstillingen for østerrikerne.

Første omgang var en tam affære, men etter 53 minutter tente Amadou Haidara med en vakker scoring. 20-åringen driblet seg forbi Marseille-forsvaret og pirket ballen forbi keeper og i mål.

Og bare tolv minutter senere var Salzburg ajour etter en scoring av det heldige slaget.

Xaver Schlagers skudd var på vei utenfor da bortelagets høyreback Bouna Sarr strakk ut foten for å blokkere. Den inngripenen sendte ballen via keeper og i mål, og dermed var lagene like langt.

Flere mål ble det ikke i ordinær tid og dermed gikk kampen til ekstraomganger. Der hadde Salzburg flere gode muligheter til å score, men Marseilles målvakt Yohann Pelé sto svært godt. Berisha og resten av hjemmelaget trykket på for den avgjørende scoringen – uten å lykkes.

I stedet var det Marseille som kunne juble like før slutten på andre ekstraomgang da innbytter Rolando steg opp og stanget inn 1-2-scoringen som sikret dem finaleplass.

Minutter senere ble målscorer Haidara også utvist for hjemmelaget etter å ha gitt Dimitri Payet en arm i ansiktet.

Fredrik Gulbrandsen ble byttet ut etter 68 minutter, mens Valon Berisha spilte hele kampen for hjemmelaget.