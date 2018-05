Fredag klokken 13.00 presenterer statens sjefforhandler i jordbruksoppgjøret, departementsråd Leif Forsell, statens tilbud til bøndene.

Etter det TV 2 har grunn til å tro er det kornbøndene og frukt- og grøntprodusentene som har minst grunn til å grue seg. De får nemlig tilbud om økte overføringer. Men de som produserer sau og gris må regne med kutt.

Bøndene fremmet sine krav torsdag 26. april. Kravet hadde en ramme på drøyt 1,8 mrd kroner, hvorav drøyt 1,4 mrd i økte overføringer fra staten.

Det kan de trolig bare glemme. I fjor tilbød staten 410 millioner, og kilder nær forhandlingene mer enn antyder at årets tilbud blir enda lavere. Dermed ligger det an til bråk på bygdene helt frem til forhandlingsfristen 15. mai. Og kanskje enda lenger. I fjor endte jordbruksoppgjøret i brudd, og Stortinget måtte vedta sluttsummen. Mye tyder på at historien gjentar seg i år.

Sauetrøbbel

Hovedproblemet for både staten og bøndene denne gangen er sauen. Det produseres rett og slett for mange av dem, i hvert fall flere enn det norske forbrukere kjøper. Dermed oppnår bonden ikke den prisen som er avtalt, og inntektene går ned.

Det samme er delvis situasjonen for gris. Også melkeprodusentene leverer i overkant av hva markedet etterspør.

GJENTAR SEG? Leder i Rogaland Bondelag Marit Epletveit under Norges Bondelags "Opptog for norsk landbruk" i Oslo i slutten av mai i fjor. Bønder som er misfornøyd med jordbruksoppgjøret gikk i tog fra Grønland til Stortinget. Foto: Larsen, Håkon Mosvold

Kutt i støtten

I denne situasjonen mener staten at det ville være «galimatias» å øke overføringene til sau-, gris- og melkeproduksjon. Dette vil kunne øke overproduksjonen ytterligere, frykter staten.

Bøndene står i den paradoksale situasjonen at økte overføringer fra staten kan gi dem lavere inntekter, mener statens forhandlere, og påpeker at dette var årsaken til at inntektene i jordbruket gikk ned i fjor.

Smarte tilskudd

Da Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag presenterte sine krav for en drøy uke siden, la bøndenes sjefforhandler Lars Petter Bartnes vekt på at bøndene stort sett la inn budsjettmidler som ikke stimulerer til økt produksjon.

Men statens forhandlere, som har brukt hele uken og helt inn i torsdagskvelden på å regne på bøndenes krav, kjøper ikke argumentene om «smarte» tilskudd. Tvert imot. Her skal det kuttes.

Men en liten godbit kan bøndene vente seg fredag. Korn-, frukt- og bærprodusentene vil bli tilbudt økning i overføringene. Ingen av statens forhandlere ønsker foreløpig å kommentere det kommende tilbudet, men viser til pressekonferansen fredag.

Landbruksminister Jon Georg Dale ønsker ikke å kommentere oppgjøret før forhandlingene er avsluttet nærmere 17. mai.