ØIF Arendal - Drammen 21-26

Drammen slo tilbake mot ØIF Arendal torsdag og sikret seg en tredje- og avgjørende semifinalekamp.

Det gikk hardt for seg da ØIF Arendal tok første semifinalestikk borte mot Drammen mandag.

Men torsdagens kamp var en langt mer gemyttlig affære, og det var bortelaget som tok tak i oppgjøret umiddelbart.

Drammenserne ledet 15-7 til pause, og så seg aldri tilbake. Til slutt vant Kristian Kjellings menn 26-21.

Dermed blir det en ny semifinale i Drammen på søndag. Der skal det avgjøres hvem som får billett til sluttspillfinalen.

– Nå blir det det laget som har den beste dagen, som går videre. Den kampen er helt åpen, sier Kjelling til TV 2 etter kampen.

Arendals trener, Marinko Kurtovic, var langt ifra fornøyd med sitt lags innsats torsdag.



– I første omgang ødelegger vi oss selv fullstendig. Andre omgang er bedre, men Drammen var utrolig disiplinerte.



Skværet opp etter bråket

​Mye av skriveriene i forkant av den andre semifinalen hadde dreid seg om albuen som Drammens Gøran Sørheim fikk servert i ansiktet av ØIF Arendals tøffe svenske Per Kenny Ekman.

Sørheim måtte ut etter sammenstøtet, og det var lenge usikkert om 27-åringen kunne spille returoppgjøret, men han var tilbake på parketten i Arendal torsdag.

Ekman fikk rødt kort for episoden, men var også med fra start for Arendal. De to ga hverandre en high-five før kampen og virket å ha skværet opp.

Etter kampen stilte både Ekman og Sørheim opp til intervju sammen.

– Jeg er veldig glad for at han var tilbake på banen igjen. Jeg og laget har fått mye piss etter kampen, så jeg er veldig glad for at det ikke var så alvorlig som vi nesten fikk høre, sa svensken til TV 2 etter kampen.

– Jeg bærer ikke noe nag til ham. Sånt skjer, sa Sørheim.

Drammen gikk ut i hundre

Drammen måtte vinne for å ha håp om finale, og de blåkledde var tent fra start. Etter 19 minutter ledet de 9-4. Kristian Kjellings gutter slapp ikke foten fra gasspedalen og syv minutter senere var ledelsen 13-6.

– Nå er det like før Arendal må sende opp røyksingaler, for nå trenger de hjelp. De henger ikke sammen i det hele tatt, sa TV 2s kommentator Harald Bredeli like før pause.​

Til pause var stillingen 15-7 til bortelaget etter en sen Arendal-scoring.

– Det er en katastrofeomgang av Arendal og ditto strålende av Drammen, sa Bredeli da lagene gikk i garderoben.

Det var Arendals trener, Marinko Kurtovic, enig i.

– Jeg kjenner ikke igjen dem i det hele tatt. Pausepraten handlet om å vekke dem, for forsvarsspillet er altfor dårlig, sa han til TV 2 før andre omgang startet.

Arendal knappet innpå

​Pausepraten syntes imidlertid ikke å ha ønsket effekt for etter elleve minutter av den andreomgangen hadde Drammen økt sin ledelse til 21-10.

– Ellevemålsledelse etter elleve minutter av andre omgang. Det er helt vanvittig! utbrøt Bredeli.

Det syntes å vekke hjemmelaget og de svarte med tre kjappereduseringer. Arendal håpet å emulere, og toppe, Haslum som kom tilbake mot Elverum i den andre semifinalen onsdag etter å ha ligget under med seks mål.

Ti minutter før slutt var Drammens forsprang kappet ned til fem mål.

– Det tennes et håp nå. Nervene kommer hos Drammen! sa Bredeli.

Kjelling tok timeout og la slagplanen for å ri stormen ut. Det ga umiddelbare resultater med to kjappe scoringer.

Dermed gikk luften ut av ballongen for hjemmelaget, og Drammen kunne til slutt juble for en komfortabel femmålsseier.