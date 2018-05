– Det vil være en enorm ære for meg å trekke på meg den hvite FCK-trøya før karrieren er over, sa Rosenborgs stjernespiss Nicklas Bendtner ifølge tipsbladet.dk onsdag.

– Jeg vil gå inn og være en del av laget og aktivt hjelpe klubben med erfaring og mål. Kan jeg det, vil det være en kjempeting for meg å trekke FCK-drakta over hodet, slo han fast videre.

Dagen derpå får han svar fra FC Københavns norske trener Ståle Solbakken.

Svarer med kald skulder

Han gjør det klart at Bendtner trolig må vente en stund før angriperen eventuelt får et tilbud fra FC København.

– Vi har verken vært i samtaler med Bendtner eller Rosenborg, sier Ståle Solbakken om Nicklas Bendtners flørt til danske Sporten.dk.

FÅR NEI: Nicklas Bendtner er ikke ønsket av FCK. Foto: Wold, Ole Martin

Nordmannen har imidlertid fått med seg at Bendtner er lysten på å spille for FCK.

– Det visste vi. Hver gang han har det vanskelig, så kommer han jo hit og trener. Så vi vet at han har en kjærlighet til klubben, forteller han.

– Bruker ikke en kalori på det

Solbakken poengterer at det er flere gode spillere enn Bendtner som ønsker å spille for laget fra den danske hovedstaden.

– Mange kan være gode spillere for oss. Det kan sikkert han også. Men han måtte nok ha tilpasset seg. Dette er noe jeg ikke har brukt en kalori på å tenke på, sier FCK-sjefen, før han gir følgende klare svar på om det kan være aktuelt å hente Rosenborg-spissen til klubben i løpet av kort tid:

– Nei, det er det ikke.

30 år gamle Bendtner har i øyeblikket kontrakt med RBK ut 2019-sesongen, men mye tyder på at ikke dansken kommer til å være i Trondheim til avtalens utløp. Angriperen har denne sesongen scoret to mål på sju kamper fra start for Rosenborg i Eliteserien.