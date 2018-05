Søndag ble det klart at Sola rykket ned fra eliteserien i håndball.

Det var dårlig nytt for Camilla Herrem, som flyttet hjem før sesongen for å spille eliteseriehåndball i hjembyen.

Herrem, som for tiden er gravid og følgelig ikke spilte kampen, var langt nede etter tapet i kvaliken mot Rælingen.

Umiddelbart etter nedrykket var et faktum, innrømmet Herrem overfor TV 2 at førstedivisjon ikke var ligaen hun hadde sett for seg å spille i, og at fremtiden var uviss.

– Nei, det er jo ikke det. Vi får bare se hva vi skal gjøre. Jeg må ta en prat med Thorir og høre hva han tenker, sa Herrem til TV 2.

Torsdag meddeler imidlertid Sola på sine nettsider at Camilla Herrem blir med klubben ned i første divisjon.

Overfor TV 2 søndag var Thorir Hergeirsson klar på at spill på nest høyeste var langt ifra ideelt med tanke på landslagsspill.

– Det er et spørsmål det ikke går an å svare ja eller nei på, men i utgangspunktet trenger det norske landslaget spillere som spiller på øverste nivå rundt omkring i Norge og Europa. Landslaget har høye mål og skal kjempe om titler, så da er jo det malen. Hvert enkelttilfelle må vurderes for seg, sa landslagssjefen til TV 2.

– Når det gjelder for Camilla sin del, så er jo det en helhet som skal gå opp. Først skal hun få lov til å bli mor. Så skal hun kjenne litt på det og trene seg tilbake. Så må man se på det. Det er vanskelig å stå her i slutten av april og kategorisk si blankt nei, fortsatte Hergeirsson.

Landslagssjefen har ikke besvart TV 2s henvendelser torsdag etter at Herrems avgjørelse ble kjent.

TV 2s ekspert tror Herrem fortsetter på landslaget

TV 2s håndballekspert Bent Svele er imidlertid ikke bekymret for Camilla Herrems landslagskarriere.

– For hennes del så tror jeg det er null problem.

– For det første er hun erfaren og flink til å trene selv, og så jeg tror at hun kan trene en del med herrelaget til Nærbø hvor samboeren Steffen Stegavik spiller. Jeg tror også at Sola som klubb vil satse hardt for å kome tilbake igjen i eliteserien så fort som mulig.

– For hennes del er det mer en kamp for å bli spilleklar etter fødselen igjen. EM starter i slutten av november, og dermed er det ikke så veldig mange førstedivisjonskamper det er snakk om før den tid uansett, sier Svele til TV 2.​

Til tross for nedrykket trapper ikke Sola ned satsingen. Tidligere toppscorer i Eliteserien, Malin Holta, var allerede klar for klubben etter halvannet år i franske Nantes Atlantique.

Klubben bekrefter på sine nettsider at hun fremdeles vil spille i klubben neste år, til tross for at det ikke blir eliteseriespill.

Samtidig melder Stavanger Aftenblad at flere av spillerne har varslet at de blir med klubben ned en divisjon, inkludert Tonje Nøstvold.

Det synes Svele er helt naturlig.

– Utfordringen for mange av disse spillerne, er at det er vanskelig å finne et annet sted å være. Herrem, Nøstvold og Holta har alle flyttet tilbake til Stavanger for å spille håndball. Da har de ikke så veldig mange alternativer. Det er en naturlig greie.