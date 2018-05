Politiet i Las Vegas har offentliggjort video fra kvelden Stephen Paddock beskynte å skyte mot folkemengden utenfor Mandalay casino hotel i Las Vegas.

Politiets kroppskameraer

To og en halv time med opptak, som aldri har vært vist før, viser jakten på gjerningsmannen filmet fra ulike kroppskameraer.

Betjentene som gikk inn på hotellet skuddene kom fra, ble møtt av intetanende casinogjester som sto og spilte på sine enarmede banditter.

De lot seg ikke skremme av tungt bevæpnede styrker som entret lokalet og ropte at de måtte ut.

– Vi har en skytter her. Dere må ut. Han har drept mange mennesker allerede, sier den ene betjenten.

De ber om hjelp fra vaktene i casinoet. Det virker ikke som noen er klar over hva som er i ferd med å skje like utenfor.

Vekker ektepar i senga

Politiet tar seg så opp til 32. etasje på Mandalay Bay. De leter gjennom korridorer, og sjekker ut hotellrom. Et sted oppdager de en åpen dør og går inn. I sengen ligger et ektepar som våkner til at tungt bevæpnet politi står på rommet deres. De får beskjed om å holde seg inne og låse døra fordi det er en som skyter på hotellet.

Mens politiet tar seg mot suiten Paddock får de mistanke om at det er kameraer satt opp i korridoren. Før de tar seg inn døra høres et høyt smell og brannalarmen går av.

Inne på rommet finner de skytteren i en blodpøl. Han er omringet av våpen, og ammunisjon. Politiet finner også et kamera i kikkhullet på døra, en hjemmelaget gassmaske og ulikt verktøy.

Måtte gå rettens vei for å få ut video

Politiet i Las Vegas har lenge holdt tilbake videoopptakene. De hevder det vil være en belastning for pårørende å se videoen. Men amerikanske medier, og Associated Press har gått rettens vei for å få materialet utlevert for å dokumentere at politiet jobbet korrekt og effektivt.

Etter at videoopptakene er offentliggjort, er mange kritiske til at det ikke viser alt som skjer. Det er ingen video fra kroppskameraet til politimannen som først tok seg inn på hotellrommet til Paddock. Politiet har forklart at kameraet hans ikke var skrudd på, slik det skal ved utrykninger.

Etterforskerne tror 64-åringen sto alene bak skytingen, og drepte seg selv, da han skjønte at politiet var på vei. Han skjøt ut fra vinduet i 32. etasje i mer enn ti minutter før han tok sitt eget liv.

Det er over sju måneder siden USAs verste massakre fant sted. 58 personer ble drept. Hundrevis ble skadet. Men politiet har fremdeles ingenting som peker på hva Paddocks motiv var.

​