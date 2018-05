Volkswagen Golf har vært Norges mest solgte bil her hjemme i flere år på rad. Mange merker og modeller har forsøkt å yppe seg, men forgjeves.

Men i år har det skjedd noe. Nye Nissan Leaf har nemlig klart kunststykket å vippe Golf av tronen. Første gang det skjedde var i mars. Da kom den første, store leveringen av Leaf til landet og den solgte nesten nøyaktig tre ganger så mye som Golf.

Solgt mye mer

Riktig så mange biler ble det ikke i april, men Leaf viser at marsmåneden ikke var noe blaff. Den ble nemlig Norges mest solgte også i da.

Til sammen ble det registrert 997 nye Leaf denne måneden. Etter årets fire første måneder er tallet oppe i 3.995 biler. Dermed har Leaf også et solid forsprang på Golf hvor tilsvarende tall er på 3.023.

– Dette har virkelig gått fort, og viser for en suksess nye Leaf er. Salget er nemlig betydelig høyere enn det som kommer fram av dette. Nissan er tilbakeholdne med å gå ut med tall. Det eneste de har gått ut med er at de har solgt mer enn 7.000 eksemplarer, og at det nå er rundt seks måneders leveringstid på Leaf. Det betyr at de garantert har en solid ordrereserve på bilen, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen som følger nybilmarkedet tett.

Det ruller rundt 35.000 eksemplarer av første generasjon Leaf på norske veier. Nå har den nye passert over 4.000, på svært kort tid.

VW og Toyota bremser

– Betyr det at Leaf vil bli Norges mest solgte bil i år?

– Vi må ta forbehold for leveringssituasjonen her, men ja: Hvis Nissan får de bilene de vil ha til landet, er det svært gode muligheter for at det skjer. I såfall er det historisk. Nissan har aldri før vært i nærheten av noe slikt. Dette viser hva som er mulig når man har "riktig" produkt til riktig tid. Det viser også hvor sterkt suget etter elbiler er i det norske markedet, sier Møller Johnsen.

Etter en knallstart på året. er Nissan nå Norges tredje mest solgte bilmerke, bare slått av VW og Toyota. Det samlede personbilsalget er så langt i år ned 3,5 prosent sammenlignet med fjoråret. VW har gått tilbake med 14,8 prosent. Hos Toyota er det enda større minus, nærmere bestemt 20 prosent. Kontrasten er stor til Nissan som har 74,3 prosent økning.

Knallstart for Tesla

Blant de 20 mest solgte bilmerkene i Norge er det bare ett som kan notere seg for enda større økning, nemlig Tesla.

De har startet 2018 i forrykende tempo og har solgt og registrert 2.415 biler så langt, det er en økning på hele 88,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Tallet blir ekstra imponerende når vi vet at Tesla ennå ikke har fått sin nye "folkebil" til Norge. Produksjonen av deres Model 3 går langt tregere enn planlagt, og lanseringen i Norge er derfor utsatt. Men til gjengjeld setter altså Model S og Model X salgsrekorder.

