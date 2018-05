Liverpool punktet ut med massive 750 millioner kroner for å sikre seg stopperen Virgil van Dijk fra Southampton i janar.

Overgangssummen gjorde 26-åringen verdens dyreste forsvarsspiller gjennom tidene, men det viste seg å være en god investering for Jürgen Klopp.

Van Dijk har storspilt i Liverpools midtforsvar – senest i semifinalen i Champions League – og får mye av æren for at rødtrøyene nå er klar for sin første finale i Europas gjeveste klubbturnering på elleve år.

Norges landslagsspiller Stefan Johansen spilte sammen med van Dijk i skotske Celtic i 2015 og er ikke overrasket over at nederlenderen har svart til forventningene på Anfield.

– Virgil har allerede vist hva han kan bringe til til laget. Det er klart at det har vært veldig mye snakk om prislappen og ditt og datt. Men det koster å få kvalitet inn i laget i dag. Han har allerede hjulpet dem til en Champions League-finale, og jeg krysser fingrene for at han vinner dem. Jeg gleder meg utrolig til å se finalen, det blir artig, sier Fulhams Stefan Johansen når TV 2 Sporten møter midtbanespilleren i London.

– Pratet med ham før og etter kampen

Johansen er nemlig en nær venn med Liverpools stjernestopper, og snakket med nederlenderen på telefon både før og etter Anfield-klubbens triumf mot Roma.

– Jeg så kampen, og jublet litt i stuen. Jeg pratet med Virgil både før og etter kampen onsdag. I sin første sesong er han nå klar for en Champions League-finale, og jeg er veldig glad på hans vegne, konstaterer Fulham-profilen.

– Hva han etter finaleplassen var sikret?

– Jeg pratet ikke så mye med ham etter kampen, jeg sa bare gratulerer og slike ting. Før kampen var han imidlertid tydelig på at Liverpool hadde en jobb som fortsatt måtte gjøres, selv om de vant 5-2 hjemme. Jeg synes egentlig Liverpool hadde full kontroll, selv om det ble litt hektisk for dem på slutten av kampen, svarer Norges landslagsspiller.

Liverpool tok seg som kjent til finalen etter å ha slått Roma smått utrolige 7-6 sammenlagt over to semifinaler.

Johansen storkoste seg foran TV-skjermen.

– Det var mye mål og to gode lag. Jeg føler at Liverpool lekte seg litt mer i den første kampen, og forsvarte seg litt mer i returkampen. Det var to veldig gode lag, men jeg synes Liverpool til slutt fortjente å gå videre, slår han fast.

– En veldig god venn som jeg reiser på ferie med

Virgil van Dijk har flere ganger uttalt seg om sitt vennskap med Johansen, senest til VG etter returoppgjøret mot Roma.

26-åringen, som mange mener kan bli den neste kapteinen for Liverpool, røper at han også fikk et svært godt forhold til Celtics tidligere norske trener Ronny Deila.

– Ronny var en bra trener for meg i et år. Stefan er blitt en god venn, en veldig god venn som jeg har feriert med flere ganger. Og han er en veldig god spiller, sier van Dijk til VG.

Nå håper han at kompisen Johansen bidrar til at Fulham rykker opp og at de to kan møtes i Premier League neste sesong.

– Nå håper jeg virkelig at han rykker opp med Fulham, slik at vi kan møtes i Premier League neste sesong, sier Liverpool-stjernen.