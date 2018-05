Mannen er identisk med en mann TV 2 har omtalt i flere reportasjer det siste året og som selv har uttalt at han har «pedofile trekk».

Ifølge thailandske medier raidet soldater og politi boligen hans i Muang-distriktet, hvor han bor sammen med sin thailandske kone. I huset bor det også barn.

Mannen er i politiets varetekt, og vil bli deportert til Norge, skriver flere medier.

– Utenrikstjenesten er kjent med at en norsk borger er arrestert i Thailand og har tilbudt konsulær bistand. I lys av lovpålagt taushetsplikt har UD ingen ytterligere kommentar, sier Ingrid Kvammen Ekker, kommunikasjonsrådgiver i UD, til TV 2.

Politiets aksjon mot nordmannen kommer som følge av en henvendelse fra norske myndigheter, skriver thailandske medier. I henvendelsen ble det formidlet at mannen tidligere er dømt for overgrep og misbruk av barn i Norge.

Mannen er domfelt elleve ganger i Norge, blant annet for grove overgrep mot barn på syv og ni år.

– Rømte til Thailand

Før han flyttet til Thailand satt han over åtte år i fengsel for overgrep mot barn. Han rømte fra Norge før forvaringsdommen var ferdig sonet.

– Har du rømt fra Norge, føler du?

– Ja, litt, for det er klart at som forvaringsdømt for overgrep mot barn så blir det litt sånn ja, sa mannen da TV 2 møtte ham i Thailand i 2017.

Da politiet gikk inn i mannens bolig, skal han ifølge rapporter ha sittet og sett på overgrepsvideoer på en bærbar PC.

Bilder fra pågripelsen viser en skjerm med en rekke videoklipp lagret på datamaskinen.

Før mannen blir sendt til Norge, må han trolig møte i retten for anklagene om å besitte dette overgrepsmaterialet.