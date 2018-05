En mann i femtiårene endte på legevakten og ble sykemeldt etter å ha blitt angrepet av ektemannen til en kvinne han ble funnet i samme seng som.

Ifølge dommen, som omtales av Bergensavisen (ekstern lenke, betalingsmur), ble ektemannen nylig dømt til 120 dagers fengsel for vold, skadeverk og for å ha brutt seg inn i den fornærmede mannens bolig.

Avisen skriver at volden ble utløst av at den nå dømte mannen oppdaget at kona ikke var på hyttetur sammen med en venninne slik hun hadde sagt, men hjemme hos en annen mann.

Slo elsker flere ganger

Ifølge tiltalen skal ektemannen ha funnet sin egen bil som kona disponerer i garasjen til mannen i femtiårene og rasende ha knust en dørkarm for å komme seg inn. Inne i huset fant han kona og den andre mannen nakne til sengs.

Den dømte mannen skjelte kona ut og da den andre mannen tok henne i forsvar, slo han vedkommende tre ganger i ansiktet, før han slo ham med et trebein fra en krakk. Den fornærmede femtiåringen fikk et kutt i hodet og ble sykemeldt i noen uker, skriver Bergensavisen.

Fikk lavere straff enn foreslått

De to meddommerne mente ifølge avisen at den bedratte ektemannen hadde handlet i «sterk sinnsbevegelse» og at han hadde redusert evne til å vurdere sitt forhold til omverdenen på grunn av sjokket over å finne kona til sengs med en annen mann.

Retten kom derfor til at 120 dagers fengsel, hvorav halvparten gjøres betinget, er passende straff. Påtalemyndigheten hadde bedt om et halvt års ubetinget fengsel.

– Rettens flertall har fastsatt en korrekt straff. Vi håper at dommen blir stående, slik at min klient og hans familie kan legge dette bak seg, sier advokat Rolf Knudsen til BA.

