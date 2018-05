– Jeg trådte til side for å gi partiet ro til å lande denne svært krevende saken. Det er nå gjort, og jeg gjenopptar mitt verv som nestleder, sier Borten Moe til TV 2 torsdag ettermiddag.

Han mener at partiet har gjort det som kan gjøres, og at han selv ikke har gjort noe galt.

– Tvert i mot har jeg bidratt til å få klarhet i det her så langt som mulig, sier han.

Borten Moe skulle gjerne sett at saken ble oppklart, og beklager sterkt at den ikke ble det.

– Når det ikke har skjedd, så må vi ta utgangspunkt i det, brette opp ermene og komme oss videre og begynne å diskutere politikk igjen, sier han.

Det var mandag i forrige uke at Borten Moe valgte å midlertidig fratre som nestleder i Senterpartiet i forbindelse med den trakasserende meldingen som ble sendt til Navarsetes innboks på Facebook fra telefonen til tidligere statssekretær Morten Søberg under en hyttetur tilbake i 2016.

Han var på tur sammen med ni andre menn, deriblant Borten Moe og flere av hans allierte.

– Mange tapere

Borten Moe føler seg sikker på at denne saken ikke vil ødelegge for Senterpartiet.

– Dette har ikke vært en positiv sak for noen, og det er mange tapere her. Jeg håper og tror likevel at vi skal klare å legge det bak oss.

Han sier at saken har vært krevende for partiet, Navarsete selv og alle som var med på hytteturen som ikke har noe med meldingen å gjøre.

– Jeg håper veldig sterkt at dette er et avsluttet kapittel og jeg tror ikke det har ødelagt for Senterpartiet. Jeg tror vi rir av denne også, sier han.

Ingen sanksjoner

Tidligere i dag ble det også klart at ingen i Senterpartiet kommer til å bli straffet for meldingen.

– Vi tar sterkt avstand fra meldingen som ble sendt til Liv Signe Navarsete, men kan ikke straffe noen uten bevis, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Dette var en uhørt melding som Navarsete aldri skulle ha fått. Det har påført henne en stor belastning. Men samtidig kan vi ikke sanksjonere enkeltpersoner når vi ikke vet hvem som sendte den, sier Vedum til NTB etter at den to år gamle meldingen «Vi har lyst på fitta di» ble sluttbehandlet av Senterpartiets sentralstyre torsdag.

– Det som skiller denne saken fra andre metoo-saker, er at det det vanligvis er kjent hvem som har gjort noe galt, men usikkerhet om hva som har skjedd. Her er det kjent hva som har skjedd, men usikkert hvem som har utført handlingen. Her er det potensielt ni uskyldige, sier Vedum.

– Elendig håndtert

I et innlegg på Facebook beskriver Navarsete partiets håndtering av saken som «elendig»:

– Ein har varsla og ingen verdens ting kjem ut av det med unntak av ei megatøff tid for seg sjølv. Eg sende IKKJE saka til media, slik enkelte yndar å seie. Eg varsla parti leiinga, ingen ting skjedde, og no brukar politiet den lange tida som argument for ikkje å gjere noko. Trur ikkje den elendige handsaminga Trygve og Marit stod for etter varslinga vil gjenta seg, men la dette stå som symbol på korleis ei varsling ikkje skal handsamast.