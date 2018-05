Se Brighton mot Manchester United på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo fredag fra kl. 20.30. Kampstart kl. 21.

Eric Bailly har bare spilt én av de seks siste kampene for Manchester United, og engelske aviser har allerede begynt å spekulere i ivorianerens fremtid i United.

José Mourinho avviser at det er «en situasjon» med Bailly, og forklarer hvorfor stopperen er satt ut av lagoppstillingen.

– Han er den eneste midtstopperen fra et land som ikke deltar i VM. Skal jeg ta emosjonelle valg for spillerne mine, så trenger jeg ikke å hjelpe ham før sesongslutt. Marcos Rojo, Victor Lindelöf, Chris Smalling og Phil Jones kjemper alle om en VM-plass, men det presset er ikke Eric Bailly under, sier Mourinho på pressekonferansen før kampen mot Brighton.

Bailly og Elfenbenskysten er ikke kvalifisert for VM. Rojo og Lindelöf er aktuelle for henholdsvis Argentina og Sverige, mens det er ventet at både Jones og Smalling er med i Gareth Southgates engelske VM-tropp.

Mourinho innrømmer at han ikke liker at han lar følelsene styre laguttaket.

– Jeg prøver ikke å gjøre det. Jeg vil være en god lagleder, og det betyr å være kald og egoistisk, men jeg er ikke så ille. Jeg har også følelser. Jeg ser at de fire forsvarsspillerne kjemper om en VM-plass, så jeg gir ikke spilletid til Eric, sier Manchester United-manageren.

Mourinho ble også spurt om fremtiden til Matteo Darmian og Daley Blind.

– De er i mine planer. Når en spiller vil dra og det rette tilbudet kommer, så vurderer vi det, for vi prøver å holde alle spillerne fornøyde hele tiden. Hvis en spiller blir fornøyd av å bytte klubb, så må vi se på det, men de er i mine planer og jeg ønsker ikke å selge, sier portugiseren, som kunne bekrefte at Marouane Fellaini er ønsket videre og at det er «positive» forhandlinger.

Mourinho kunne også melde at Romelu Lukaku mister kampen mot Brighton fredag kveld, men at han håper å ha belgieren klar til finalen i FA-cupen mot Chelsea lørdag 19. mai.