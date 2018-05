Sogndal bekrefter at Kjetil Wæhler har signert en avtale for resten av sesongen.

Midtstopperen la egentlig opp etter 2016-sesongen da kontrakten med Vålerenga gikk ut, men gjorde comeback i Sogndal forrige sesong. Nå er veteranen tilbake.

– Vi er svært fornøyde med at Kjetil har sagt ja til å være med oss i én sesong til. Han er i gang på feltet, og blir en viktig brikke for oss både i kamp og ikke minst i treningshverdagen, sier sportslig leder Håvard Flo til klubbens nettside.

42 år gamle Wæhler har tidligere spilt i Lyn, Wimbledon, Moss, Aalborg, IFK Göteborg og Vålerenga, i tillegg at midtstopperen har 32 landskamper for Norge.

Sogndal fikk Per-Magnus Steiring skadet i cupkampen mot Fyllingsdalen. Forsvareren kommer til å være ute av spill i sju uker, skriver Sogn Avis.

– Kjetil var svært viktig for oss i fjor. Med sin rutine sto han frem som et eksempel for det unge mannskapet vårt, og han var en viktig mentor både på og utenfor banen. Dette er en rolle han også vil ha i 2018, sier Flo.

Sogndal ligger på tredjeplass i Obos-ligaen med elleve poeng etter fem kamper. Aalesund topper tabellen med 13 poeng. Like før overgangsvinduet stengte ble Even Hovland solgt til Rosenborg uten at han ble erstattet.