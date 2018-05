TV 2 omtalte den såkalte kjøttbanden først i programmet Åsted Norge 19. mars.

Der ble det vist bilder av to menn som var mistenkt for å ha stjålet indrefileter i flere dagligvarebutikker ved å gjemme dem under klærne.

Kjente igjen tyvene

Dagen etter ble ble de to mennene pågrepet, siktet og etter hvert tiltalt for å ha stjålet mer enn 107 kilo dyr indrefilet.

En ansatt i et bilutleiefirma kjente igjen de to tyvene fra Åsted Norge, og kontaktet politiet som pågrep tre personer som var til stede i lokalene.

– Kollegaen min hadde sett dem på programmet, og han sendte oss andre bildene av dem og spurte om ikke disse personene så kjent ut. Og det var vi jo alle enige i, sa en mann som jobber i leiebilfirmaet til Åsted Norge.



Solgte videre

I dommen fra Gjøvik tingrett kommer det frem at kjøttet de to mennene stjal ble solgt videre til restauranter.

De tiltalte har kun erkjent delvis straffskyld, og har i forklaringer påstått at de stjal mindre mengder enn det de er dømt for og at kjøttet var til eget forbruk.

En restauranteier, som er identisk med tredjemann som først ble pågrepet, bekreftet at han hadde kjøpt 157 kilo indrefilet fra de tiltalte.

Ifølge dommen kan restauranteieren risikere straffeforfølgelse for heleri.

Den ene av de dømte mennene er kampsportutøver, mens den andre er hans trener.