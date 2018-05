Det er ingen grunn til å legge mye penger i dyrt utstyr når du skal dyrke selv, ifølge Andreas Capjon.

Bybonden som har ansvar for parsellhagene på Losæter i Oslo, mener selv den minste balkong kan romme mye hvis du utnytter plassen kreativt.

Vi har sjekket prisene på det du trenger for å komme i gang med dyrkingen, hos Plantasjen, Felleskjøpet og OBS Bygg. Hageland har forskjellige priser og utvalg i alle sine butikker, og er derfor ikke med i vår prissjekk.

Planter og urter må man til hagesentrene for å få handlet. Foto: TV 2 hjelper deg

Mest å spare på jord og redskaper

Vi fyller handlekurven med utstyr som kan være lurt å ha, som hagespade, beskjæringssaks, vannkanne, og ikke minst jord.

OBS Bygg er desidert billigst på utstyr og jord med en prislapp på ca. 570 kroner, mens du må ut med nesten det dobbelte for de samme varene hos Plantasjen og Felleskjøpet.

Men hos OBS kan utvalget variere fra butikk til butikk, så det er ikke sikkert du finner alle produktene i butikken nær deg.

Jord ikke bare jord

Jord kan variere mye i pris. Vi sjekker både vanlig og økologisk plantejord, kugjødsel og lecakuler.

Bybonden Andreas Capjon er aktuell med bok om å dyrke egne spiselige vekster på balkongen. Foto: TV 2 hjelper deg.

Ifølge bybonden kan du gjerne starte med en økologisk jordblanding, men du trenger ikke kjøpe dyr jord.

Slik testet vi: TV 2 hjelper deg har hentet inn priser fra OBS Bygg, Plantasjen og Felleskjøpet. Prisene er hentet fra nett på samme dag, og er bekreftet av butikkene i etterkant. Det skal være samme pris på nett og i butikk hos alle tre kjedene. Vi har valgt billigste produkt på sammenlignbare varer, kvalitet er ikke tatt med i beregningen. Vi har kun hentet inn pris på en vare, og ikke tatt høyde for kvantumsrabatter og pakkepriser ved kjøp av flere produkter. Her kan man spare en del, så disse er vel verdt å sjekke ut skal du handle mye. Siden OBS Bygg ikke er et hagesenter, har vi kjørt to pristester. En hvor vi tar med produkter vi finner hos alle tre, og en pristest der vi sammenligner Felleskjøpet opp mot Plantasjen.

– Jorda går nemlig fort tom for næring uansett hvor bra den er i utgangspunktet. Det viktigste er å fylle på med økologisk plantenæring og kompost underveis, sier han.

Et godt tips er å tilsette litt kull fra grillen i jordblandingen. Først heller du plantenæring over kullbitene. Når kullet er i jorda vil de avgi denne næringen gradvis til plantene.

Store prisforskjeller på frø

Skal du så, kan du gjøre dette inne og så sette ut plantene når det er trygt for nattefrost. En tommelfingerregel er etter 17.mai.

Ringblomst er spiselig, og sår du planten selv er du sikker på at du ikke får skadelige sprøytemidler på de spiselige blomstene dine. Foto: TV 2 hjelper deg.

Bybonden anbefaler en salattype som ruccola eller pak choi, som du gjerne kan høste flere ganger i løpet av en sesong. Sett gjerne i kasse sammen med erter i bakkant som kan klatre opp og lage ly og en frodig ramme.

Spiselige blomster er en selvfølge på balkongen fordi de både er fantastiske å tilsette salater og pynter opp, mener Capjon.

Vi har sjekket prisen på frø for sukkererter, spiselig ringblomst og salat, og her spriker prisene fra ca.10 kroner for den billigste frøposen til 55 kroner for den dyreste. Felleskjøpet hadde billigst frø totalt i vår sjekk.

Pris eller utvalg?

Selv om OBS Bygg er rimeligst på en del varer, så er de ikke et hagesenter. Skal du også ha potter og kasser, små grønnsaksplanter og urter, må du på et av hagesentrene.

Når vi summerer opp hele handlelisten vår, er det Plantasjen som er dyrest og Felleskjøpet som er billigst. Men det skiller knappe 57 kroner for de samme varene på en prislapp på rundt 1400 kroner.

Felleskjøpet var aller billigst i vår prissjekk. Foto: TV 2 hjelper deg

Plantasjen har best utvalg både i planter og potter. Foto: TV 2 hjelper deg

Er det utvalg som er viktigst for deg, har Plantasjen flere varer å velge mellom. De var også den butikken vi besøkte i vår undersøkelse, som hadde flest av varene på handlelisten.

Plantasjen har totalt 84 butikker i Norge, mens Felleskjøpet opplyser at de har tre helårs, fullskala hagesentre og 18 sesongåpne hagesentre.

