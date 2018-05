Islam Slimani er utestengt i tre kamper, bekrefter Det engelske fotballforbundet.

Newcastle-spissen, som kom på lån fra Leicester i januar, straffes for å ha sparket West Bromwich-stopper Craig Dawson mot slutten av lørdagens oppgjør.

Utestengelsen på tre kamper betyr at sesongen er over for 29-åringen. Han har skuffet på låneopphold i Newcastle, som betalte nesten 25 millioner kroner. Slimani returnerer til Leicester ved sesongslutt.

Islam Slimani blir etterforsket for sparket mot WBAs Craig Dawson. Risikerer tre kamper, da har han i så fall spilt sin siste Newcastle-kamp for denne gang.

£2 mill, tre innhopp og én start. Dyrt #2pl — Kasper Wikestad (@TV2Wikestad) 1. mai 2018

Slimani erkjente straffskyld, men mente tre kamper var for mye, skriver Newcastle. Han ble imidlertid ikke hørt.

Leicester betalte nærmere 330 millioner kroner da de hentet Slimani fra Sporting CP like etter den sensasjonelle Premier League-tittelen i 2016, men den kraftige spissen har ikke klart å forsvare prislappen.

Newcastle hadde stor suksess med lånet av Kenedy fra Chelsea, og klubben sikret allerede forrige måned Premier League-kontrakt for neste sesong.