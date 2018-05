– De fleste har et pulverapparat som sitt viktigste våpen for å slukke en brann i hjemmet, men få er klar over hvor store begrensninger et slikt apparat har. Nå advarer både brannfolk og forsikringsbransjen mot at pulverapparatet kan gi falsk trygghet.

Ingen kjølende effekt

– Et pulverapparat har ikke noe kjølende effekt. Det vil si at om en brann har fått godt tak så vil den selvantenne så fort du slutter å sprute ut pulver, sier brannmannen som også er instruktør for sikkerhetskurs i Falck Nutec.

Siden et vanlig pulverapparat tømmes i løpet av 20-30 sekunder mener han folk bli mer bevisst hva det skal brukes til.

– Kommer man ikke til veldig tidlig etter antennelse har det svært begrenset slukke-effekt. Det viktigste med pulverapparat er at man kjøper seg litt tid slik at man kan komme seg ut, sier brannmannen.

– Falsk trygghet

Kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg mener få er klar over hvor liten effekt pulverapparatene har.

– Det skyldes nok at få har prøvd dem. Pulverapparater kan vi falsk trygghet fordi man tror at de på magisk vis slokker de fleste branner. Sannheten er apparatene er relativt virkningsløse når det først har tatt skikkelig fyr, sier Irgens.

– Bør man ikke prøve å slukke når det brenner?

– Brannslukking er for profesjonelle. Man må gjerne gjøre et forsøk, men apparatet er først og fremst krisehjelp for å komme seg ut i sikkerhet, sier Irgens.

Forsvarer pulverapparatene

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som lager retningslinjene for hvilke krav som stilles til brannsikkerhet i norske hjem. I direktoratet vil man ikke være med på at apparatene gir falsk trygghet.

– Pulverapparater er et godt virkemiddel i startfasen av en brann. De er likevel bare et absolutt minimum. Andre egnede slokkemidler kan være skumapparater og husbrannslange. Vi ser gjerne at folk har både og, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen.