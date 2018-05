– Tour de France er målet. Jeg ønsker å vinne etapper der. Jeg har to seire fra 2014, men det begynner å bli en stund siden nå, sier UAE Team Emirates-rytteren.

Han er tilbake i Norge etter tirsdagens imponerende triumf i Eschborn-Frankfurt. Når TV 2 møter ham før en treningstur i Stavanger, forteller han at han går tilbake til suksessoppskriften fra 2014. Da brukte han etapperittet Sveits Rundt i juni som oppkjøring til de tre ukene i Frankrike.

– Jeg har vært nærme i Tour de France de siste sesongene også, men det er seire som huskes. Og det er det jeg kommer til Frankrike for å oppnå, forteller han.

– Boost for selvtilliten

De to siste sesongene har han syklet Critérium du Dauphiné, men det vrakes nå til fordel for Sveits Rundt.

– Jeg føler det er litt roligere i Sveits. Det blir ofte litt i hardeste laget i Dauphiné. Det virker egentlig som det går litt fortere der enn i Tour de France, og jeg har vært veldig sliten etterpå. Jeg bytter derfor tilbake til det som tidligere har gitt suksess.

Hans neste ritt på programmet er Tour of California i midten av mai. Dit kommer han med selvtillit etter 1. mai-seieren i Tyskland.

– Det var deilig endelig å vinne igjen. Jeg må helt tilbake til februar for å finne forrige gang jeg sto på toppen av podiet. Det er lenge siden. Så nå håper jeg at det løsner. Dette var en "boost" for selvtilliten, slår han fast.

– Går det innpå deg når du ikke lykkes?

– Ja, det gjør litt det. Jeg er ansatt for å vinne. Når du ikke gjør det, så gjør du ikke jobben din. Verdien som spurter og kaptein måles i antall seier. Når du da ikke vinner, så går verdien din ned. Men jeg gir alt jeg kan og jeg håper at jeg skal heve meg fremover, og at jeg skal gjøre det bedre i sommer og i Tour de France, svarer han.

Skuffet over seg selv

Dette er hans første sesong i Team UAE Emirates. Han har ikke følt presset fra sin nye arbeidsgiver.

– De hadde nok håpet på mer, men de har ikke stresset for mye. Jeg trodde jeg skulle prestere bedre, så jeg har vært skuffet over meg selv. Men så har jeg ikke vært helt borte, heller. Jeg har vært oppe og kjempet i flere ritt, men har hatt litt stang ut. Tirsdagens seier redder imidlertid litt av inntrykket, mener Kristoff - som var oppe og snuste på en pallplass i Milan-Sanremo, der han ble nummer fire.

PS! Kristoff skal ikke sykle Tour of Norway eller Tour des Fjords, men stiller i Hammer Stavanger siste helga i mars. I tillegg kommer NM i Sandefjord 24. juni.