People skriver at de onsdag morgen rykket ut til en adresse i Los Angeles som tilhører Joshua James Corbett (42), etter mistanke om at han hadde brutt vilkårene for prøveløslatelse.

Politiet har ikke navngitt mannen, men Corbett ble i mai i fjor dømt til fem års prøvetid for å ha forfulgt og plaget Oscar-vinner Sandra Bullock (53).

ABC skriver at Corbett skulle bli pågrepet etter at han 23. april ikke dukket opp til en høring i Los Angeles forbindelse med prøveløslatelsen.

I 2014 brøt han seg inn i Sandra Bullocks hus, og i retten fortalte hun at hun måtte gjemme seg i et skap mens hun ventet på at politiet skulle pågripe ham.

SPESIALSTYRKER: Både politi og politiets egen SWAT-styrke utenfor huset hvor Joshua James Corbett skal ha blitt funnet død. Foto: Stella Pictures

Corbett barrikaderte seg i huset, som ligger i La Crescenta i Los Angeles, og People skriver at spesialstyrker ble tilkalt fordi politiet fryktet at han skulle angripe dem.

Etter en fastlåst situasjon som skal ha vart i fem timer, skal mannen ha tatt sitt eget liv.

