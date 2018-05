Den populære sykehusserien har rullet over skjermen i 13 år, og legene ved Grey Sloan Memporial Hospital er nå inne i sin 14. sesong.

Her til lands sendes Grey's Anatomy på TV 2 og TV 2 Sumo, og den populære serien har opparbeidet seg en stor og ivrig fanskare siden den første episoden ble sendt i 2005.

– Slutten nærmer seg

Men skal vi tro hovedrolleinnehaver Ellen Pompeo, kjent som «Meredith Grey», er en æra snart over.

– Det blir en slutt, og den nærmer seg. Shonda (serieskaperen) og jeg vil ta den beslutningen sammen, sa Pompeo eksklusivt til Us Weekly denne uken.

Videre sier skuespilleren at hun har en idé om hvordan serien skal avsluttes, men at det ikke er noe hun kommer til å røpe.

Pompeo har vært med helt siden seriens oppstart, og var 35 år gammel da den første episoden ble sendt. Nå er hun trebarnsmor, og 48-åringen forteller at hun fremover vil ta en større del i barnas liv.

– Jeg vil være mer involvert i barnas liv nå når de blir eldre. Og de vil komme til å trenge meg mer, for denne planeten er et sprøtt sted.

To leger forlater serien (NB! Spoileralarm)

Serien har gjennom de siste 13 årene mistet mange kjente og kjære skuespillere – og nå skjer det igjen.

I mars ble det kjent via Deadline at ytterligere to kvinnelige leger må rydde ut av garderobeskapet og forlate seersuksessen.

Både Jessica Capshaw, kjent som Dr. Arizona Robbins, og Sarah Drew, som spiller Dr. April Kepner, skrives ut av serien. Begge skuespillerne har spilt i serien siden 2009.

Serieskaperen Shonda Rhimes bekreftet fansens mareritt på Twitter.

Ga «Meredith Grey» skylden

Etter at sjokkbeskjed kom tok fansen til sosiale medier for å uttrykke sin misnøye. Flere la også skylden på Pompeo, skrev Us Magazine.

Pompeo var nylig i lønnsforhandlinger som ga skuespilleren en betydelig økning på hele 20 millioner dollar i året, noe som tilsvarer over 155 millioner norske kroner. Fansen tror at Capshaw og Drew måtte gå på bekostning av Pompeos nye lønn.

Etter anklagene gikk Pompeo og seriens produsent, Krista Vernoff, ut og benektet at lønnsøkningen hadde noe med det hele å gjøre.

«Forslaget i Deadline-artikkelen om at våre endringer i serien er på noen måte relatert til Ellen Pompes lønnsforhandling er feil, sårende og misforstått. Det er en gammel og patriarkalsk oppfatning om at kvinner må bli satt opp mot hverandre, og at en kvinnes suksess må gå på bekostning av andres», skrev produsenten på Twitter.