BESKYLDES FOR DOPING: Britisk presse hevder at Asbel Kiprop har avlagt en positiv prøve for bruk av EPO. Er er kenyaneren i duell med blant andre Jakob Ingebrigtsen under finalen på 1500 meter i London-VM i fjor. Ingebrigtsen tok bronse - Kiprop ble nummer ni. Foto: Jewel Samad