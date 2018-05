Av og til er én millimeter nok, synger Anne Grethe Preus. Og noen ganger er også ett tiendedels sekund nok.

For eksempel når det kommer til skryterettigheter rundt det å ha den raskeste tyske familiebilen på markedet.

Audi, Mercedes, BMW og Porsche har knivet med hverandre i lange tider på dette området.

En periode var det Audi RS6 Performance som kunne slå seg på brystet. Den knallet til med 0-100 km/t på 3,7 sekunder som stasjonsvogn. Så kom Mercedes-AMG E 63 S og Porsche Panamera Hybrid Turbo S – som begge klarer sprintøvelsen på 3,4 sekunder.

Så kom BMW ...

Nye BMW M5 er imidlertid ferskeste tilskudd på stammen. Den er nøyaktig like rask til 100 km/t som de to sistnevnte. Altså ikke raskere, "bare" like rask. Det holder naturligvis ikke.

Derfor er det neppe tilfeldig at de nå slipper en enda hvassere maskin på markedet: M5 Competition Pack. Gjetter du hva den gjør 0-100 km/t på?

Ganske riktig: 3,3 sekunder. Altså ett tiendedels sekund raskere enn de to argeste konkurrentene. Og det er akkurat nok, det, til å kalle seg raskest.

Slår Mercedes, men ...

Men det er ikke bare her M5 Performance er hvassere. Fra stillestående til 200 km/t er den nemlig tre tiendeler raskere enn originalen. Nå er dette unnagjort på bare 10,8 sekunder.

Og toppfarten, den er ikke snau! Med M Drivers Pack klarer den 305 km/t. Det er også 5 km/t raskere enn Mercedes-AMG E 63 S.

Her skal det imidlertid nevnes at Porsche slår alle sammen. Panamera Hybrid Turbo S butter ikke før det digitale speedometeret viser 310 km/t!

Lekket før tiden

Egentlig var det ikke meningen at informasjon om den nye BMW-verstingen skulle slippes før 8. mai. Men her har det altså vært en lekkasje på nett, som jo er blitt ganske vanlig. Dermed kan vi allerede nå fortelle detaljene rundt denne bilen.

De forbedrede prestasjonene handler naturligvis først og fremst om effektøkning. M5 har 600 hk og et dreiemoment på 750 Nm. M5 Competition Package har 625 hk og dyriske 800 Nm dreiemoment.

Hvis du blir eier av en M5 Competition Package, kan dette være førermiljøet du befinner deg i.

Mer lyd

I tillegg til økt effekt og bedre ytelser, byr BMW på et nytt sportseksosanlegg, med enda mer lyd enn originalen. Ny fjæring gjør at bilen ligger enda litt nærmere bakken, og keramiske bremser skal sørge for at du klarer å stoppe brennkjapt, også.

Designmessig byr man på noen sorte karosseridetaljer, som speilhus og grill, nye sorte felger og karbondeksel over motoren.

Den blir ikke billig. Det kan vi røpe med en gang, selv om prisen ikke er klar ennå. En M5 har jo fra før en startpris på 1,6 millioner kroner. Det er ventet at du må punge ut med minst 100-150.000 kroner mer for Competition Package.

