Ingenting er som en hyggelig og rørende overraskelse, noe David Beckham nylig fikk merke på kroppen.

Fotballikonet fylte 43 år den 2. mai, og feiret den store dagen på en restaurant i London sammen med familien.

Tydelig rørt

Men lite visste han om at eldstesønnen Brooklyn hadde reist helt fra New York for å overraske faren.

– Hva gjør du her, spør en tydelig rørt og overrasket Beckham idet sønnen gir ham en god klem.

Videoen, som blir filmet av kona Victoria (44), har fått flere millioner visninger etter at den ble postet på Instagram.

– Har du det bra? Gratulerer med dagen, svarer Brooklyn og legger til at han kommer direkte fra flyplassen.

– Jeg visste ikke at du kom. Jeg har savnet deg så mye, smiler bursdagsbarnet.

Hyppig omtalt

Brooklyn Beckham studerer i New York, og har de siste ukene vært hyppig omtalt i sladrepressen grunnet sine nye, kvinnelige bekjentskaper.

Han og skuespilleren Chloë Moretz (21) har vært et par over flere år, men mye tyder på at av- og på-forholdet deres er av akkurat nå. Nylig ble han nemlig observert i het omfavnelsen med modellen Lexi Wood (20), mens han i fjor sommer datet Youtube-stjernen Madison Beer.

David og Victoria Beckham har vært gift siden 1999, og har barna Brooklyn (19), Romeo (15), Cruz (13) og Harper (6).