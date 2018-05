– Det er flammer på to til tre meter. Beboerne har begynt å evakuere seg selv.

Det fortalte operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Rune Ullsand, til TV 2 natt til mandag 26. oktober i 2015.

En kraftig brann hadde brutt ut i femte etasje i en boligblokk i Kværnerbyen i Oslo. Blokka er på syv etasjer og det er 39 boenheter i den.

Over 60 personer måtte evakueres.

Statsadvokatene i Oslo har tatt ut tiltale mot en 71 år gammel mann som de mener at står bak brannen.

Ifølge tiltalen tente han på brennbart materiale på verandaen til en person som skal ha vært helt fremmed for ham. Det oppsto brann og kraftig røykutvikling.

– Flere kunne omkommet

Flere leiligheter fikk store brann- og røykskader, men ingen personer ble skadd.

«En eller flere personer som lå og sov i bygningen kunne lett ha omkommet om det ikke raskt hadde blitt iverksatt slukningsarbeid og evakuering av beboere», heter det i tiltalen.

Han er i tillegg tiltalt for syv andre ildspåsettelser (se interaktivt kart under).

Natt til 12. mars 2016 skal han ha tent på en plastkanne på en bensinstasjon, en container og en personbil.

I november i 2016 sto han bak en bilbrann i Københavngata i Oslo sentrum, mener påtalemyndigheten.

Brann i Sexes gate i Oslo natt til lørdag 17. desember 2016: Veggen til en bygning og gjenstander utenfor skal ha blitt påtent.

Samme natt skal han ha tent på innholdet i en søppelbøtte på utestedet Postkontoret på Tøyen. Kort tid etter dette skal han ha tent på en avfallssekk i Tøyengata.

I tillegg til ildspåsettelsene, er mannen anklaget for blant annet å ha forulempet politiet, for å ha overdratt en leilighet for å komme seg unna kreditorer og for å ha vært voldelig mot en kvinne.

Kan få forvaring

Det mest alvorlige tiltalepunktet er brannen i boligblokka i Kværnerbyen. 71-åringen ble i 1995 dømt for flere ildspåsettelser. Statsadvokaten har i tiltalen tatt forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om forvaring.

– På grunn av et stort antall ildspåsettelser, mener vi at det er nærliggende å se på gjentakelsesfaren, sier statsadvokat Tomasz Edsberg til TV 2.

Han ønsker ikke å gå inn på hva som eventuelt hva motivet for de mange ildspåsettelsene.

Aktor i saken, statsadvokat Tomasz Edsberg. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

71-åringen nekter straffskyld for de vesentlige delene av tiltalen, opplyser mannens forsvarer, advokat Oscar Ihlebæk.

– Når det gjelder forholdet i Kværnerbyen, så gir han uttrykk for at dette er noe han overhodet ikke hadde noe med. Jeg vil understreke at det var min klient som både varslet brannvesenet og som bidro med evakuering, sier Ihlebæk.

Reagerer på lang tid i varetekt

Det er utarbeidet en rettspsykiatrisk erklæring i saken. Ifølge forsvareren konkluderer denne med at det ikke er holdepunkter for å diagnostisere 71-åringen med lidelsen pyromani.

Forsvarer Oscar Ihlebæk. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

Saken kommer opp for Oslo tingrett 15. mai. Det er satt av 10 dager til hovedforhandlingen.

Når saken kommer opp for retten har tiltalte sittet i varetekt i nesten halvannet år. Det reagerer forsvareren på.

– Vi snakker om en 71 år gammel mann som sitter i Ila fengsel – det er ikke det enkleste stedet å sone. Jeg synes det er svært uheldig, og denne saken kunne ha vært berammet tidligere, mener Ihlebæk.

Statsadvokaten opplyser at planen først var å avvikle saken i juni 2017, men at den ble utsatt, blant annet på grunn av den sakkyndige utredningen.