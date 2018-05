Gifteklare Meghan Markles (36) halvbror Thomas Markle Jr (51) har skrevet et brev til prins Harry (33), hvor han advarer prinsen mot å gifte seg med skuespilleren.

I brevet, som ble publisert i tabloidbladet InTouch onsdag, skriver han at søsteren er en «overfladisk, grunn, innbilsk kvinne som kommer til å gjøre deg og den kongelige familiens arv til latter».

Videre skriver han at det ikke er for sent å avlyse bryllupet, som finner sted i St. George's Chapel i Windsor Castle 19. mai.

«Jo nærmere man kommer ditt kongelige bryllup, er det blitt svært tydelig at dette er den største tabben i kongelig bryllupshistorie», skriver han.

Og:

LANGER UT: Thomas Markle Jr har lite til overs for halvsøsterens kommende bryllup. Foto: Stella Pictures

«Meghan Markle er åpenbart ikke den riktige kvinnen for deg. Jeg blir forvirret av hvorfor du ikke ser den ekte Meghan, slik hele verden nå ser henne. Meghans forsøk på å opptre som prinsesse som en under C Hollywood-skuespiller begynner å bli gammelt».

– Brukte sin egen far

Thomas Markle Jr, som bor i Oregon i USA, hevder i brevet at Meghans far satte seg i dyp gjeld for å støtte datterens skuespillerdrøm, og at han fortsatt sliter økonomisk.

Han påstår også at Meghans far ikke er invitert i bryllupet.

«Hvilket menneske bruker sin egen far helt til han er konkurs, og så glemmer ham i Mexico, og forlater ham fattig», spør Thomas i brevet, og skriver at «Hollywood har gått henne til hodet».

BORG: Windsor Castle er, sammen med Buckingham Palace i London og Holyrood Palace i Edinburgh, en av hovedresidensene til dronning Elizabeth. 19. mai gifter Meghan og prins Harry seg her. Foto: Wikimedia Commons

Skandaleomsuste søsken

Det er forventet at mange av skuespillerne fra TV-serien «Suits», hvor Meghan hadde rollen som «Rachel Zane», kommer, samt Spice Girls og mange av Harrys kjendisvenner.

Det er foreløpig ikke kjent om Meghans familie er invitert, men det er lite som tyder på dette.

Årsaken er at både Thomas og søsteren Samantha Grant (53) flere ganger har gått hardt ut i britiske tabloider og sagt mye ufordelaktig om den kommende hertuginnen.

Tidligere har Thomas hevdet overfor Daily Mirror at Meghan har ødelagt hele familien, og at hun prøver å gi et falskt inntrykk av at hun er den nye Diana.

– Hun har åpenbart glemt røttene sine. Det har revet hele familien fra hverandre. Meg liker å fremstille seg som en humanitær og en folkelig person og en veldedig person, men hun er ikke noe av dette overfor sin familie, sa han.

Han sa at Meghan nå «gir sitt livs beste opptreden».

– Hun oppfører seg falskt. Med en gang hun kom seg inn i Hollywood, ble hun en helt annerledes person, sa han.

«Falskt eventyrbryllup»

I brevet raser Thomas mot at hun ikke har invitert familien til det storslåtte bryllupet, og i stedet har invitert «totalt fremmede».

«Hvem gjør noe slikt? Du og kongefamilien burde få en slutt på dette falske eventyrbryllupet», skriver han.

Brevet blir avsluttet med at han understreker at han alltid vil være der for Meghan.

«Meghan er fortsatt søsteren min. Hun er familie. Uansett hva som skjer med henne, uansett om hun vil glemme at hun kjenner meg eller resten av familien, så kommer familie først. Dessuten tenker du at et kongelig bryllup vil bringe en oppløst familie nærmere sammen, men jeg antar at vi alle er perifer familie for Meg».

Kan dukke opp uinvitert

TV 2s kongehusekspert, Kjell Arne Totland, har tidligere fortalt at Meghan Markles søster kan finne på å dukke opp i bryllupet, til tross for at hun angivelig ikke er invitert.

Han sa også at det antagelig er Meghan selv som bestemmer hvem som blir invitert.

– Det kan nok hende det bare blir de fraskilte foreldrene hennes som får komme, sier Totland.

– Når det gjelder Meghans langt eldre halvsøsken, skal det være et faktum at de ikke har hatt kontakt på mange år og ikke lenger står på god fot med hverandre. De har jo til og med gjentatte ganger uttalt seg ufordelaktig om Meghan, sier han.