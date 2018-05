Torsdag ble spionsiktede Frode Berg (62) ført inn til et nytt fengslingsmøte i Moskva.

– Jeg er sliten og føler meg lurt, sa den spionsiktede Frode Berg i det han ble ført inn i retten i Moskva der han torsdag ble fremstilt for forlenget fengsling.

Berg virket preget av fem måneder i varetekt da han ble geleidet ut fra en hvit Mercedes kassevogn og ført inn i rettsbygningen.

– Jeg sendte en konvolutt med noen penger, det er det eneste jeg har gjort. Noen ba meg om det, sa nordmannen og la til at han følte seg lurt.

Frode Berg oppfordret Etterretningstjenesten til å ta ansvar for situasjonen han har havnet opp i.

– Rett og slett manipulert og snakket rundt, og lurt til å gjøre noe som jeg ikke ville gjøre, sa Berg til journalistene i rettslokalet.

Domstolen tok stilling til en begjæring fra forsvarerne til 62-åringen om at den spionsiktede nordmannen skal få sitte i en slags husarrest frem til rettssaken kommer opp. I 09.30.tiden bekreftet Berg til at varetektsfengslingen ble forlenget i tre måneder.

– Det var forventet, sa han til de fremmøtte journalistene.

Den spionsiktede nordmannens russiske forsvarer Ilja Novikov omtalte torsdagens rettsmøte som en formalitet der alle aktørene på forhånd vet hva som vil bli lagt frem, hva som vil bli sagt og hva utfallet vil bli.

Frode Berg føres inn i rettslokalet av en maskert mann. Foto: Pavel Golovkin/AP/NTB scanpix

Den russiske sikkerhetstjenesten FSB mener at Berg fraktet penger og instruksjoner som skulle brukes til spionasje mot Russland.

Forlenget fengsling

62-åringen nekter skyld for spionasje, selv om han har innrømmet at han var på oppdrag for norsk etterretning. Han sitter i høysikkerhetsfengselet Lefortovo under forhold som hans russiske forsvarer beskriver som vanskelige.

Berg har forklart at han ikke visste hvilke instruksjoner som fantes i konvoluttene, som ifølge Aftenposten skal ha blitt utvekslet på Thon Hotel Opera med en mann som var tilknyttet E-tjenesten.

Frode Berg snakker med norske journalister etter fengslingsmøtet. Foto: Aage Aune/TV 2

Frode Bergs kone har sagt til TV 2 at den tidligere grenseinspektøren kan ha vært under press da han dro til Moskva 4. desember. Ekspertene sier at det ikke kan utelukkes ikke at norsk etterretning har gått i en felle.

Ifølge Novikov er hovedregelen at fengslinger blir forlenget helt frem til en sak kommer opp for retten i Russland.

– Når det i tillegg er en høyprofilert sak med en spionsiktelse, så er det absolutt ingen praksis for at varetektsfengslingen ikke forlenges, sier Bergs forsvarer til NTB.

Minst fem turer

VG og Sør-Varanger Avis har kartlagt de minst fem turene hvor det russiske sikkerhetspolitiet FSB mener Berg var på oppdrag for den norske etterretningstjenesten. På turene, som startet 11. juni 2015 til den siste 3. desember 2017, publiserte Berg bilder og reiseoppdateringer på Facebook.

– Vi har hatt et veldig sterkt inntrykk av at han ikke har forstått fullt ut hva det innebar å involvere seg i dette. Han har sett på det som en tjeneste han gjorde og regnet ikke med at det ville få noen konsekvenser for ham. Disse Facebook-oppdateringene bekrefter dette inntrykket, sier en av Bergs representanter, advokat Brynjulf Risnes, til VG.​