Se hvordan Liverpool tok seg videre til Mesterliga-finale i Sportsnyhetene øverst!

Jürgen Klopp hylles etter å ha ført Liverpool til Champions League-finalen i Kiev lørdag 26. mai, men historien viser at Liverpool-manageren har til vane å gå på en smell når det virkelig skal avgjøres.

– Vi burde starte å vinne. Jeg vet, og jeg visste det allerede før semifinalen, at jeg kommer til å bli påminnet det hver dag fra nå og frem til finalen at jeg har tapt de siste fem finalene. Den eneste sjansen til å vinne en finale er å kvalifisere seg for en, sier Jürgen Klopp til BT Sport etter 7-6-seieren sammenlagt over Roma.

Etter at Klopp vant den tyske cupen med Dortmund i 2012, står han med fem strake finaletap. Det inkluderer Mesterliga-finalen mot Bayern München i 2013.​ I sin første sesong i Liverpool tapte han kampen om trofeet i både Ligacupen og Europaligaen mot henholdsvis Manchester City og Sevilla.

– Ikke god til å ta de små grepene

TV 2s fotballekspert mener Klopps mangler er en del av forklaringen.

– Klopp er en mester i å bygge et energimaskineri og en mester i å vise oss fantastisk angrepsspill, men hvor kynisk er han og hvor flink er han til å se de små detaljene? Jeg synes ikke han er veldig god til å se de små tingene, sier Simen Stamsø Møller, og drar frem et eksempel fra returkampen i Roma.

– Trent Alexander-Arnold slet på høyrebacken fra første minutt, men ble ikke byttet ut før det var kort tid igjen. Vi har sett i de store kampene, som mot Manchester United borte, at han ikke er så god til å ta grepene under kamp.

Real Madrid står på sine side med to strake Champions League-triumfer og spanjolene vunnet turneringen tre av de fire siste sesongene.

– Det er klart erfaringen har noe å si. En spesiell faktor i Liverpools triumfferd er frykt. De setter frykt i motstanderne, spesielt på Anfield. Den faktoren er borte når finalen spilles på nøytral både. Når Liverpool er så gode som de er nå med fryktløshet og fart i angrepsspillet, kan de score ett, to og kanskje tre mål mot Real Madrid. Men kommer finalenervene, vil det være en kjempefordel for Real Madrid, sier TV 2s fotballekspert.

Lover Liverpool i fyr og flamme

Liverpool er klare for sin åttende finale i den gjeveste europacupen. Bare to ganger har klubben tapt en finale, i 1985 for Juventus og i 2007 for Milan.

– Vi skal være klare, men vi møter Real Madrid. Du kan ikke være mer erfarne i turneringen enn det Real Madrid er. Jeg tror om lag 80 prosent av laget deres har spilt i alle fire finalene på de siste fem sesongene. De er rutinerte, vi er ikke, men vi skal være i fyr og flamme, sier Jürgen Klopp.

Før den tid har Liverpool to viktige kamper i Premier League-innspurten. Først mot Chelsea på Stamford Bridge til søndag og Brighton hjemme én uke senere. Liverpool trenger tre poeng for å være garantert topp fire.

– Vi ser frem til finalen, men før den tid har vi to Champions League-semifinaler til, og vi har en jobb å gjøre, og så har vi to uker å forberede oss til finalen, sier Liverpool-manageren.

Klopp og Dortmund slo for øvrig ut José Mourinhos Real Madrid i semifinalen med 4-3 sammenlagt på veien til Mesterliga-finalen på Wembley i 2013.