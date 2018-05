17-åringen ble en stor yndling på friidrettsbanen i fjor sommer. Da satte unggutten fra Sandnes europeisk juniorrekord på 3000 meter hinder. I tillegg dominerte han U20-EM ved å ta to av tre mulige gull.

Noen uker senere stilte lillebror Ingebrigtsen også på startstreken i senior-VM i London. Der ble det ingen finale, men i en alder av 16 år fikk han en smakebit på «voksenlivet» i mesterskapssammenheng.

Også i år vil han konkurrere med seniorene. I august reiser Jakob til Berlin sammen med brødrene Henrik (27) og Filip (25).

– EM er det viktigste for alle tre. Jeg er litt overrasket over at Jakob velger å se det på den måten, for jeg hadde kanskje trodd at junior-VM var viktigst for ham. Det er sånn vi alltid har tenkt før, men nå er han såpass voksen at han får være med og ta de beslutningene selv, sier Gjert Ingebrigtsen til NTB.

– For ham er senior-EM viktigere enn junior-VM. Han mener at hans muligheter er bedre i et EM. Jeg vet ikke hvorfor han gjør den vurderingen han gjør, men han har i alle fall gjort det.

– Har han fått mersmak fra fjorårets seniordebut?

– Han ser jo at han ikke gjør seg bort. Han klarer seg jo bra. Av en eller annen grunn er juniorene fra Afrika på høyde med de afrikanske seniorene, så det er ikke noen veldig stor forskjell på det. I et junior-VM er nivået nesten like høyt som i en senior-EM.

Medaljer betyr ikke alt

Ingebrigtsen er opptatt av at sønnene fritt skal få velge hva de skal løpe. Han er ikke redd for å si hva han mener, men til sjuende og sist er det opp til gutta selv å avgjøre.

– Det handler om hva som motiverer dem. Det har aldri vært sånn at de velger distanser der de har best muligheter til å ta medaljer. Det har de aldri gjort. De løper de distansene de har lyst til å løpe. Medaljer kommer i andre rekke. De vil heller løpe ting de synes er gøy.

– Det er litt rart, det der. Mens andre gjerne velger det som gir dem muligheten til gode plasseringer, velger de i andre enden, sier Gjert Ingebrigtsen.

Sesongstart

De siste ukene har brødretrioen vært på høydeopphold i Flagstaff i Arizona. Treningsoppholdet har vært en svært viktig brikke i oppladningen til ny sesong.

– Overgangen til konkurransesesong er veldig kritisk. Det må fungere bra. Det er der du venner kroppen til å løpe i den hastigheten som skal til, sa pappa Ingebrigtsen til NTB forrige måned.

Torsdag går Ingebrigtsen-gutta i gang med den nye sesongen. Det skjer under et internasjonalt stevne i Palo Alto i California. Henrik og Filip skal løpe 5000 meter, mens Jakob stiller til start på 1500-meteren.

Den første store testen kommer i Prefontaine Classic i Eugene, Oregon 26. mai. Det er også et Diamond League-stevne.