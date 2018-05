Manchester United-manager José Mourinho er på utkikk etter nye backer før sesongen, men interessen for Tottenhams Danny Rose har kjølnet. Mourinho vil også la Celtic-spiller Kieran Tierney gå til en annen Premier League-klubb.

I stedet har Manchester United-sjefen blinket ut Juventus' venstreback Alex Sandro, som lenge har vært i søkelyset til blant andre Chelsea. Det melder lokalavisen Manchester Evening News.

Manchester United kommer til å la Luke Shaw forlate klubben i sommer. I tillegg er Mourinho lysten på en utfordrer til Antonio Valencia på høyrebacken. Cédric Soares hos Southampton og Arsenals Héctor Bellerín nevnes.

Anthony Martial har blitt koblet bort fra Manchester United de siste ukene, men den tidligere Monaco-spilleren har fått lovnad av José Mourinho om å bli brukt mer som midtspiss, skriver Daily Mail.

Også i den lyseblå delen av Manchester skal det handles til sommeren. Ifølge Goal står Bayer Leverkusen-vingen Leon Bailey på Citys ønskeliste.

Atlético Madrid-spiller Fernando Torres og Carlos Tévez hos Boca Juniors har nok hatt sine beste dager på fotballbanen, men det aldrende angriperne er ønsket i MLS-klubben DC United, melder Goal.

Darren Moore har gjort det fantastisk som vikarierende manager i West Bromwich, men det spørs om den tidligere midtstopperkjempen får fortsette. Daily Mail skriver nemlig at West Brom-styret Brentford-manager Dean Smith og Leicester-assistent Michael Appleton.

Leicester kan komme til å sparke manager Claude Puel dersom det ikke blir en sterk avslutning på sesongen, melder Talksport.

Daily Mirror skriver at Burnley vil by 70 millioner kroner for Bristol City-back Joe Bryan.