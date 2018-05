Etter bolig, er bil for mange av oss den største investeringen vi gjør. Biler er dyre i Norge, det koster også å eie og bruke dem.

Da er det naturligvis også viktig for de ulike bilmerkene at kundene deres er fornøyd og i år er det nettopp et bilmerke som topper resultatlisten av Norsk Kundebarometer.

6.446 forbrukere har deltatt i årets undersøkelse som viser hvor lojale og tilfredse norske forbrukere er med bedriftene de kjøper varer og tjenester fra.

Opp fra tredjeplassen

Norsk Kundebarometer 2018 blir offentliggjort senere i dag, men det er allerede klart at Volvo har gått helt til topps og er vinner av Kundetilfredshetsprisen 2018.

Øystein Herland er sjef for Volvo i Norge. Her fra lansering av nye XC40.

Dermed løfter de seg ytterligere fra i fjor. Da ble Volvo nummer tre, bak finn.no og Flytoget som delte førsteplassen.

– Dette er veldig gøy og et bevis på at satsingen vi gjør på kundetilfredshet sammen med våre forhandlere er vellykket, sier Øystein Herland, administrerende direktør i Volvo Car Norway AS.

Bestemte seg for å bli best

Mer enn 160 virksomheter fra omlag 30 ulike bransjer deltok i undersøkelsen som er gjennomført av Norstat på oppdrag fra Norsk Kundebarometer. Fire bilmerker kommer blant de ti beste på kundetilfredshet, og best av alle er Volvo-forhandlerne.

For å komme i den posisjonen har Volvo jobbet målrettet over flere år.

– Allerede i 2011 bestemte vi og forhandlerne oss for å bli best i bilbransjen innen 2016. Det klarte vi gjennom sterkt fokus på utvikling av kultur og kundeforståelse. At vi nå også er best uansett bransje er stort, sier Herland, i en pressemelding.

Hatt noe på gang i flere år

Forskningsprosjektet Norsk Kundebarometer har blitt arrangert av Handelshøyskolen BI i over 20 år.

Pål Silseth som er leder for Norsk Kundebarometer, ser også at Volvos tilnærming har lønnet seg over tid.

– Volvo har hatt noe på gang i flere år, og nå gikk de helt til topps. Dette er et resultat av langsiktig og målrettet jobbing, i motsetning til dem som hyppig endrer strategi og hele tiden gjør nye ting, sier Silseth, til Dagens Næringsliv.

V60 er siste bil ut fra Volvo, den blir i praksis oppfølgeren til den mangeårige storselgeren V70.

Dyre biler

Også på salgsssiden går det bra for Volvo i Norge. Så langt i er de Norges fjerde mest solgte bilmerke, med en markedsandel på 9 prosent. Dette er en spesielt sterk prestasjon når vi vet at Volvos to bestselgende modeller, V90 og XC60, begge ligger i det øvre prisskiktet.

Volvo er i gang med å erstatte hele modellutvalget sitt med nye biler. De startet på toppen og har lansert de større bilene først. I år kom den kompakte SUV-en XC40 som også skal lanseres som ladbar hybrid og elbil. Og senere i år kommer familie-stasjonsvognen V60 som har potensiale til å bli Volvos nye bestselger.

