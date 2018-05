Trumps fremste personlige advokat, Rudy Giuliani, kom med avsløringen på Fox News' program «Hannity.»

Han sa også at betalingen var lovlig ettersom det ikke dreide seg om valgkamppenger.

På spørsmål om Trump visste om ordningen svarer Giuliani at han ikke visste om detaljene i avtalen:

– Men han visste om den i hovedtrekk, og at Michael skulle ta seg av situasjonen på denne måten, slik som også jeg gjør for mine klienter. Jeg plager ikke dem med hver eneste lille ting som dukker opp. Dette er folk som har veldig mye å gjøre.

Betalt til stillhet

Daniels, hvis egentlige navn er Stephanie Clifford, hevder hun hadde sex med Trump i 2006 og at Cohen betalte henne 130.000 dollar bare noen dager før valget i 2016, for å holde tett om det påståtte seksuelle forhold.

Daniels måtte signere en taushetserklæring, som hun nå prøver å få opphevet siden Trump aldri signerte den.

Cohen har innrømmet å ha betalt beløpet til Daniels, men Trump nekter både kjennskap til betalingen og for å ha hatt sex med pornostjernen.

Daniels advokat, Michael Avenatti, sier avsløringen er oppsiktsvekkende.

– Herr Trump har tydeligvis vært med på å begå lovbrudd, og det må få alvorlige konsekvenser. Han har løyet til det amerikanske folket og ført dem bak lyset, sier Avenatti.

Saksøker presidenten

Mandag leverte Cliffordi inn en formell stevning mot Donald Trump, det melder nyhetsbyrået AP.

Stevningen går ut på at hun mener Trump har twitret en løgnaktig, ærekrenkende melding om henne for noen uker tilbake.

Tvittermeldingen peker på skissen Stormy Daniels fikk laget av mannen hun hevder truet henne til stillhet om affæren med Trump.

Daniels advokat, Michael Avenatti, sier at de vil vise at Trump ikke kan spre løgner om noen. Han sier også at Daniels har blitt utsatt for drapstrusler og trusler om vold, som følge av presidentens utsagn.​

(©NTB ( TV 2)