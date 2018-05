Den 12. april i år ble Rashon Nelson (23) og Donte Robinson (23) hentet av politiet på en Starbucks-kafé i Philadelphia, USA.

De to mennene ble arrestert fordi de satt for lenge på restauranten uten å bestille noe.

Hendelsen fikk stor oppmerksomhet etter at et videoklipp som viste hva som skjedde, ble delt på Twitter, og nå har Nelson og Robinson fått til en overenskomst med kaffekjeden.

De to får bare en symbolsk sum på én dollar hver i erstatning, men ved siden av kommer et løfte om å starte opp et program for unge entrepenører.

Det er bestemt at det skal brukes 200.000 amerikanske dollar, noe som tilsvarer i overkant av 1,6 millioner kroner, på det nye programmet, det skriver BBC.

– Forkastelig

23-åringene ble ført ut at kaféen i håndjern den 12. april, etter at sjefen anklaget dem for å være til sjenanse for gjestene.

De to ventet på en tredje person for å ha et møte om et eiendomsprosjekt, men det gikk altså ikke som planlagt.

Administrerende direktør i Starbucks, Kevin Johnson, har i ettertid beklagte overfor de to mennene, og kalt hendelsen «forkastelig».

– Viktigst av alt håper jeg å kunne møte de to mennene som ble arrestert slik at jeg får bedt om unnskyldning ansikt til ansikt, sier han i en uttalelse publisert på kaffekjedens nettside.

Det er også bestemt at alle kjedens kaféer i USA, skal stenges 29. mai, for at alle de ansatte skal bli kurset for å unngå rasistiske holdninger og diskriminering.

Fryktet for livet

Rashon Nelson har i etterkant uttalt at han var usikker på om han ville komme hjem fra varetektsfengslingen i live.

– Hver gang jeg blir møtt av politiet, kan jeg ærlig innrømme at dette er en tanke som slår meg. Du vet aldri hva som kommer til å skje, sa han.

Ifølge Nelson enset de ikke at noe var galt før politibetjentene kom gående mot dem.

​En av de ansatte ved kaféen hadde tidligere kommet bort til de to og lurt på om de trengte hjelp. Kameratene takket da nei, og forklarte at de ventet på en person for et forretningsmøte.

– Når du vet at du ikke har gjort noe galt, hvordan reagerer du? Du kan enten være ignorant eller opptre sofistikert. Det var valget vi hadde, forklarer Nelson.

Politiet forsvarte arrestasjonen

Richard Ross ved Philadelphia-politiet forsvarte betjentenes handling etter arrestasjonen.

I en video publisert på Facebook av Philadelphia Police Department i april, sier Ross at Starbucks-ansatte ringte politiet da mennene spurte om å låne toalettet. De skal ha blitt fortalt at toalettet kun var til bruk for betalende kunder, og ble bedt om å gå. De to mennene skal angivelig ha satt seg ned igjen og nektet å dra.

Da politiet kom skal betjentene ha spurt mennene tre ganger om å forlate lokalet. Da de igjen ikke ville gå, ble de påsatt håndjern og ført i arresten.