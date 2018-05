Real Madrid tok seg til Champions League-finalen etter å ha slått Bayern München 4-3-sammenlagt tirsdag kveld.

Etter kampen innrømmet Real Madrid-stjernen Marcelo at han handset, og at Bayern München ble snytt for straffespark i returkampen på Bernabeu.

Et døgn senere tok Liverpool seg til finalen etter 7-6 sammenlagt i semifinalen mot Roma.

​Se hvordan Roma slo Liverpool 4-2 i returkampen i Sportsnyhetene øverst!

– Kan ikke la slike ting skje

Romas president Jim Pallotta mener at Roma og Bayern München ville spilt Champions League-finalen i Kiev dersom videodømming (VAR) hadde blitt innført i turneringen før sesongen.

– Det er helt klart at VAR må innføres i Champions League, for man kan ikke la slike ting som skjedde i kampen onsdag skje. Alle kan se det selv. Stephan El Shaarawy var ikke offside i det 49. minutt, og ble felt av keeperen. I det 63. minutt var det hands, noe alle på banen så. Og i det 67. minutt ble Schick felt i boksen, tordner Roma-sjefen til

– Jeg vet at det ikke er lett å være dommer, men det er direkte pinlig at vi (Roma) ryker ut sammenlagt etter slike episoder, fortsetter han.

Og stopper ikke der.

– Forresten, Liverpool skulle også hatt et rødt kort, noe som ville gjort at de skulle fullført kampen med ti mann fra det 63. minutt, sier Pallotta – uten å spesifisere episoden han sikter til noe nærmere.

– Helt latterlig

Den mektige Roma-sjefen mener Liverpool var heldige som tok seg til Champions League-finalen. Han beskriver det som latterlig at VAR ikke er innført i Europas gjeveste klubbturnering.

– Liverpool er et godt lag, og gratulerer til dem for at de har tatt nye steg. Men om de ikke innfører VAR i Champions League, så vil det hele bare være helt latterlig, slår han fast.

Liverpools manager Jürgen Klopp innrømmer at laget var heldige som ikke tapte mer enn 2-4 i returkampen mot Roma.

– Vi hadde flaks, og det trengte vi, men det er normalt. Det var en vill kamp. Etter at vi scoret vårt andre, var det klart at Roma ville score igjen. Vi straffet ikke Roma nok. I kveld lærte vi å ha kontroll på nervene. Det er første finale for spillerne mine, og det er stort for klubben. Men all honnør til Roma, de gjorde det vanskelig for oss, sa Klopp til Viasat.