I desember smalt bomben om at Chris Froome under Vuelta España i september hadde avlagt en urinprøve som viste for høye verdier av astmamedisinen Salbutamol.

Siden den gang har det vært svært lite fremdrift i saken, og Froome er for lengst tilbake på sykkelsetet i påvente av UCIs dom i saken.

På fredag står han på startstreken som en av sammenlagtfavorittene når årets Giro d’Italia ruller i gang med en prolog i Jerusalem.

– Jeg ville ikke stilt opp

Det forundrer mange, inkludert Team Sunwebs nederlandske stjerne, Tom Dumoulin.

– Det er hans avgjørelse å være her. Hvis jeg var i samme situasjon som ham, ville jeg ikke vært her, sier mannen som vant fjorårets VM-tempo opp Fløyen.

– Det er ikke bra for sykling generelt at denne situasjonen ikke er løst før Giroen. Alle er litt usikre. Hva vil skje hvis han vinner? Og mister han Vueltaen-tittelen fra i fjor? Det er så mye usikkerhet. Jeg tror ikke noen profiterer på dette, heller ikke Chris Froome. Men han har rett til å være her, og det er hans valg å ta, sier Dumoulin ifølge sykkelnettstedet Cyclingnews.

Dumoulin er langt ifra den eneste som har reagert på at Froome konkurrerer med en dopingsak hengende over seg. Alexander Kristoff har tidligere i år vært klar på hva han mener om saken i intervju med TV 2.

– Dette er den største stjernen, som har vunnet Tour de France. Det er en dum sak. Det skader ryktet når en så stor rytter har en sak gående, selv om stoffet ikke nødvendigvis er av de mest alvorlige. Men det er regler for dette, og de skal holdes, sa Kristoff før Froomes sesongdebut i det spanske etapperittet Ruta del Sol.

– Saken skulle vært konfidensiell

Hovedpersonen selv er ikke interessert i å prate om saken, og skulle helst sett at den aldri hadde sett dagens lys.

– Jeg kan forstå frustrasjonen. Hele denne prosessen var ment å være konfidensiell, og vi kommer til å respektere det. Det er en prosess i gang og jeg kommer ikke å gi løpende oppdatering. Jeg har ikke gjort noe galt. Det er ingenting som tilsier at jeg ikke burde være her, sier Team Sky-rytteren ifølge det samme nettstedet.

– Alle har rett til å mene det de vil, og jeg forstår at folk er frustrerte av manglende informasjon. Men denne prosessen var ment å være konfidensiell og jeg er sikker på at folk vil se min side av saken når detaljene er offentlige.

Vegard Stake Laengen er den eneste nordmannen som står på startstreken i årets Giro d´Italia.

​